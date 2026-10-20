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KAOS U EUROPI PLUS+

Pariška novinarka za 24sata: "Ključno je razlikovati legitimni studentski pokret od nasilnika"

Piše Bojana Mrvoš,
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Pariška novinarka za 24sata: "Ključno je razlikovati legitimni studentski pokret od nasilnika"
Foto: profimedia
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Novinarka Kika Čurković objašnjava pozadinu prosvjeda u Parizu, kaos je i u Milanu, odakle nam se javila Hrvatica

Francuska je u noći na utorak, nakon uvođenja policijskog sata, napokon malo predahnula od kaosa koji traje tjednima, no prosvjedi se nastavljaju već u subotu. U nekim dijelovima Pariza bilo je zabranjeno prosvjedovati iza 20 sati, a oko Trga Republike i četvrti Les Halles je od 23 sata do 6 ujutro vrijedila zabrana kretanja. Policijski sat uveden je i u drugim francuskim gradovima.

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