Parižani o izborima: 'Le Pen ili Macron? Ma to vam je sve isto s**nje. Nama posve nebitno...'

Neinformirani putnik u Parizu ni po čemu ne bi mogao zaključiti da se ondje danas odlučuje o budućnosti zemlje, da Francuzi izlaze na birališta i u drugom krugu glasaju o lideru koji će možda bitno utjecati ne samo na njihove živote, već i na sudbinu Europske unije. Plakata je malo, izborne stratezi u Francuskoj ne rasipaju novce na javne oglasne površine, a Parižani nerado govore i o samim izborima. Oni koji pristaju, na upit o izboru između Macrona i Marine Le Pen, izgovaraju gotovo iste riječi koje je lako prevesti na hrvatski - Toujours la même merde... (Sve je to isto s*anje).

POGLEDAJTE VIDEO: Izborni dan na ulicama Pariza

Parižanka hrvatskog podrijetla ima kćeri koje su, kaže, u prvom krugu glasale za radikalnog ljevičara Jean-Luca Mélenchona. On je htio uvesti porez na dohodak od astronomskih 90 posto, ali njegovih 22 posto glasova u prvome krugu (Le Pen je osvojila 23,40 posto) golemo je iznenađenje. Zato nam i naša sugovornica kaže da misli kako će ove izbore odlučiti upravo ti mladi. No, činjenica da su u prvome krugu glasali za radikalnog ljevičara, ne znači da, na tragu njenog najgoreg populizma, u drugome nisu spremni dati glas Marine Le Pen.

To malo njenih plakata u Parizu uglavnom je išarano uvredljivim porukama i prostotama.

U glavnom gradu Francuske rat u Ukrajini je važna tema, Ruski kulturni centar je zatvoren i okružen policijom, posvuda su poruke Ukrajincima da su dobrodošli. To, dakako, ne odgovara Marine Le Pen i ona to dobro zna.

Francuska televizijska kuća TF1 je prošlog tjedna htjela sučeljavanje otvoriti temama iz međunarodne politike, a jasno je da bi to najprije bila Ukrajina, no Le Pen je naprosto poručila da na to ne pristaje. Poslušali su je.

- Ma, ta priča o Rusiji i trenutačni odnos prema Putinu je jedino što ih razlikuje, svi znaju koliko je Marine Le Pen sklona Putinu i na tome ona sigurno neće profitirati. Ali, opet, jedno je kad razgovarate o ratu, Ukrajini i izborima s Parižanima, a drukčije biste izjave čuli u nekim drugim dijelovima zemlje ili francuskim teritorijima...

Najčitaniji članci