Partnera bivše Pipi djevojke sumnjiče za švercanje kokaina

Ne piše se dobro Kreši Svalini (42). Nakon što je prije mjesec dana uhićen po tjeralici na području Kaštela zbog sudjelovanja u USKOK-ovoj aferi 'Složna braća', gdje je među osumnjičenima u zločinačkom udruženju utaje poreza 'teškom' 51 milijun kuna, sada je protiv njega otvorena istraga zbog organizirane preprodaje droge. Kokaina preciznije, i to u sastavu kriminalne organizacije kojom je ovaj put on upravljao...

U utorak ujutro 'pao' je V.P. (34), kod njega je pronađena automatska puška s dva spremnika sa streljivom. Trećeosumnjičeni, prema USKOK-u, je D.D. (27), koji je pak bio vozač u ovoj skupini dilera kokaina, uhićen još koncem veljače u Doveru, dok je u Veliku Britaniju pokušavao kamionom prokrijumčariti dva kilograma kokaina 75-postotne čistoće.

Prema istražnom zahtjevu kojeg je pred splitskim Županijskim sudom podnio USKOK (treba li govoriti, V.P. je određen boravak iza rešetaka), trojka se sumnjiči za 'počinjenje kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari'.

- Osnovano se sumnja da je Svalina od 20. rujna 2021. do 23. veljače 2022., po prethodnom planu i dogovoru radi kontinuirane nabave kokaina iz Nizozemske, njegovog prijevoza i prodaje u Hrvatskoj i u državama Europske unije, povezao u zajedničko djelovanje dva okrivljenika, kao i još najmanje tri zasad nepoznate osobe, od kojih jednu iz Bosne i Hercegovine, jednu iz Nizozemske i jednu iz Italije. - stoji između ostalog u priopćenju USKOK-a (u kojem su navedene samo godine osumnjičenika).

Ukratko, ekipa je nabavila kamion DAF, uredila sofisticiranu pregradu u kojoj se moglo švercati do 50 kilograma droge, te krenula u 'posao'. Svalina bi dogovarao s osobom iz BiH nabavku određene količine kokaina koja se prevozila do Nizozemske i Velike Britanije. Trećeokrivljeni D.D. je osnovao tvrtku preko koje se obavljao legalni uvoz i izvoz roba kao pokriće za krijumčarenje kokaina, on je bio i vozač, dok je drugookrivljeni prenosio naloge šefa.

- S osobom iz Nizozemske je dogovarano preuzimanje droge te kasniju predaju osobi u Velikoj Britaniji, dok je s osobom iz Italije dogovarano preuzimanje novca za prodaju te droge, kao i cijenu za kupnju novih količina kokaina, sve u svrhu njegove kontinuirane nabave, prijevoza i prodaje - navodi se na stranicama USKOK-a.

Svalinu, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Zagrebu, čeka niz kaznenih postupaka. Pored nekoliko onih iz općinske nadležnosti – krađe, prijetnje,... - puno su ozbiljnije dvije istrage iz nadležnosti USKOK-a. U aferi 'Složna braća' koja je otkrivena studenog prošle godine uključio je i nevjenčanu suprugu Mariju Roje, nekadašnju Pipi djevojku. Istina, u tom slučaju je ukupno 40-ak osumnjičenih za višemilijunsku štetu kroz utaju poreza, a u splitsko-kaštelanskom 'ogranku' slučaja je pored Svaline te njegove nevjenčane supruge i Tomislav Šoljić, nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora zbog ubojstva Marija Boljata zvanog Pajkić te pokušaja ubojstva Joze Čabraje u krvavom noćnom obračunu u Kaštel Kambelovcu iz lipnja 2020. godine

