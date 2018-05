Partnericu tjerao da se seksa za novac, prijetio joj i tukao je

Varaždinsko Općinsko državno odvjetništvo donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 29-godišnjaka zbog kaznenih djela prostitucije, iznude i prijetnje. Sumnjiči ga se da je od travnja 2015. godine do travnja ove godine u Zagrebu tukao svoju izvanbračnu suprugu te je prisiljavao da zarađuje tako da stupa u spolne odnose s muškarcima za iznose od 100 do 1.000 eura. Sav novac on je zadržao za sebe.

Također ga se sumnjiči da je u travnju ove godine u Varaždinskim Toplicama, nakon što ga je izvanbračna supruga napustila, prijetio da je neće pustiti na miru i da joj neće vratiti osobne stvari iz stana dok mu ne da 3.000 eura. Zaprijetio je i da će ubiti nju i cijelu njezinu obitelj te zapaliti njihovu kuću.