Pas napao bračni par u Dubravi: 'Bio je odvezan, ženu ugrizao za tjeme. Dijete ne bi imalo šanse'

Supruga i ja smo išli u šetnju i oko 150 metara od kuće u jednom trenutku sam uočio psa, pasmine dogo canario, koji se počeo približavati. Kazao sam susjedu da mu je pas odvezan, no nije me čuo, a pas je počeo ubrzavati do nas, prepričao je za Večernji list muškarac kojeg je danas oko 10.15 na Branovečkoj cesti u Dubravi napao pas. Policija javlja da su od napada psa ozlijeđeni muškarac i žena.

Muškarca je pas ugriza za obje ruke, a suprugu, koja je od straha iza njega čučnula, je zagrizao za tjeme. On je zadobio više ozljeda po rukama, dok je supruga dobila teške ozljede na glavi.

- Supruga se sakrila iza mene, ja nisam htio bježati jer sam znao da bi to bilo kobno. Pas me napao i izgrizao mi je obje ruke, a kako je supruga čučnula iza mene, u jednom trenutku joj je zagrizao i tjeme. Jedva smo preživjeli, svi susjedi su izašli na ulicu - opisao je.

Policija je potvrdila da je utvrđen vlasnik psa te je pas oduzet vlasniku i predan u sklonište Dumovec. Na teren je izašla i veterinarska inspekcija.

- Jedva smo preživjeli, pas ima 62 kile, prejak je. I vlasnik je izašao na cestu kada je vidio što se događa i pokušao ga svladati, ali teško je to. Upozoravali su već susjedi da vlasnici takvih pasa ne mogu imati otvorene ograde, kao da šeće po cesti. Dijete s njim ne bi imalo nikakve šanse, to je bila borba za goli život - zaključuje.