Pašalić radi namještaj: 'Stan sam opremio i Tončiju Huljiću'

Nekadašnji najbliži Tuđmanov suradnik, bivši liječnik, predsjednik HDZ-a, od 2002. i bivši HDZ-ovac Ivić Pašalić sreću je pronašao u obiteljskom poslu s drvom.

- Ljepše je s drvom raditi nego s političarima - nasmijano će Pašalić koji nam ponosno priča o prvim finalnim proizvodima iz njihove tvornice. Zadnjih desetak godina s obitelji se bavi proizvodnjom drvene građe, lijepljenim pločama i, prema priznanju struke, najboljim peletama u Hrvatskoj i regiji.

- Supruga Ksenija zadnjih godinu i pol dana planirala naš finalni proizvod i sada imamo svoj brend Mila&Mili kojim želimo stajati uz bok najboljim europskim dizajnerskim komadima - priča Pašalić kojem je prvi klijent za njihov unikatni namještaj bio glazbenik Tonči Huljić.

- Tonči i ja smo dugogodišnji prijatelji. Pričao mi je kako uređuje stan i da ne može naći ništa što mu se sviđa pa sam mu rekao da ćemo taj problem lako riješiti. Poslao sam mu naše dizajnere nakon čega je naručio stol, ugradbenu kuhinju po mjeru, garderobu, komodu za piće - nabraja Pašalić.

Cijena dizajnerskog namještaja Pašalićevih se kreće od tri do 10.000 eura. Jedna od najskupljih je masivni stol od drva, mramora i metala ukrašen 24-karatnom pozlatom. Po čemu se njihov namještaj razlikuje od drugih kaže: "Naš slogan je hrvatsko drvo, hrvatski dizajn, hrvatski proizvod. Dakle prvi smo koji radimo sve u zemlji od kvalitetnog hrasta koji raste kod nas preko naših dizajnera do finalnog proizvoda. Ovime želimo poslati važnu poruku da umjesto izvoza sirovine, moramo dati priliku našim kvalitetnim ljudima i možemo obogatiti sirovinu koju inače izvozimo kao trupce i daske. Želimo pokazati da sve možemo proizvesti sami u našoj zemlji." Znamo Tončijevu poznatu pjesmu: "Ja nisam papak...", a čini se da svojim namještajem Pašalić upravo to poručuje europskoj i svjetskoj konkurenciji.

- Ponosan sam jer u siječnju ćemo svoje proizvode predstaviti na prestižnom sajmu u Kölnu gdje su nas smjestili uz bok sa svjetskim proizvođačima - kaže Pašalić čiji namještaj je za one dubljeg džepa.

Tema: Hrvatska