Patnja njihovog sina obišla je svijet: Sad su dobili novu bebu!

Roditelji malenog Alfieja Evansa presretni su zbog dolaska novog člana obitelji u njihov dom. Kate James rodila je prije 20 dana dječaka Thomasa koji je dobio ime po svom ocu Tomu Evansu. Beba je dobro, a roditelji van sebe od sreće.

A malo veselja u životu im je potrebno nakon agonije koju su prošli sa sinčićem Alfiejem koji je umro u travnju ove godine, a čija je borba i patnja ganula cijeli svijet.

Foto: Reuters/Pixsell/Instagram

Naime, maleni Alfie iz engleskog Liverpoola borio se za život praktički od trenutka rođenja u svibnju 2016. Dijagnosticirana mu je rijetke neurodegenerativna patološka bolest za koju ne postoji liječenje. Iako definitivna dijagnoza nije nikad postavljena, vjeruje se da je dječak bolovao od sindroma mijelodisplazije, skupine poremećaja povezane s disfunkcijom koštane srži za koje nema lijeka, a bolest izaziva teška oštećenja mozga, bubrega i ostalih organa.

No iako je beba bila u poluvegetativnom stanju roditelji su se protivili prekidu liječenja, suprotno mišljenju liječnika. Njegovi liječnici ocijenili su da je u Alfiejevu interesu da se liječenje ne nastavi.No roditelji nisu htjeli odustati.

Pravna bitka s državom

Alfie je cijelu 2017. proveo spojen na aparate za održavanje ali bez ikakvog napretka. Onda je bolnica Alder Hay od Vrhovnog suda zatražila dozvolu da dječaka skinu sa aparata za održavanje života. Liječnik koji je bio zadužen za Alfieja rekao je da za dječaka nema nade te da 'nastavak liječenja ne bi bio ni zakonit ni human'.

No dječakov otac to nije prihvatio i cijelo vrijeme je tvrdio da ga sinčić prati pogledom i govori mu kako treba pomoć

Uskoror je Vrhovni sud presudio kako su pretrage pokazale da se dječakov mozak neće oporaviti. No roditelji su uložili žalbu na odluku koja je odbijena, a žalbu je odbacio i Vrhovni sud Ujedinjenog kraljevstva a i oni su odbacili žalbu

Željeli ga preseliti u Italiju na liječnje

No roditelji nisu bili spremni pustiti dijete i rekli su da će preokrenuti svaki kamen kako bi mu pomogli. Otac se susreo i s Papom u Vatikanu kojem je opisao situaciju i zatražio pomoć.

Brojni talijanski i poljski političari su podržali njegovu borbu za život a u Rimu je čak organizirano i molitveno bdjenje za Alfieja.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Britansko pravosuđe odbacilo je zahtjev roditelja koji su, uz podršku Pape i talijanske vlade, zahtijevali mogućnost nastavka liječenja njihova djeteta u Italiji gdje su bolnice ponudile da ga prime. Malenom su čak dali i državljanstvo. No transfer u Rim je odbijen.

Krajem travnja ove godine maleni je skinut s aparata, jedno vrijeme je samostalno disao no nakon nekoliko dana je preminuo.

Roditelji su s njim proveli zadnje trenutke u krevetu, kad je prestao disati, otac ga je 10 minuta pokušavao oživjeti, a onda je sa suprugom legao uz njega...

Otac je nakon toga napisao: 'Moj gladijator je spustio svoj štiti i dobio krila.. srce mi je potpuno slomljeno'.