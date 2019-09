Paul Beatty: 'Nije mi previše stalo do mišljenja drugih ljudi'

Nisu me nagrade promijenile, jednostavno radim to što radim i puštam druge da rade što žele, otkrio je književnik Paul Beatty (57). On je prvi američki dobitnik prestižne Bookerove nagrade za književnost, a 'Prodana duša', knjiga kojom je osvojio nagradu, po mnogima je jedan od najvažnijih američkih romana 21. stoljeća.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Upravo je o tom romanu pričao zagrebačkoj publici na sedmom Festivalu svjetske književnosti. Dvorana u Hrvatskom glazbenom zavodu popunila se do posljednjeg mjesta, a prisutni su sa zadovoljstvom slušali priče ovog uglednog književnika.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nakon što mu policija na ulici iz čista mira ubije oca, urbani zemljoradnik i dugogodišnji pokusni kunić očevih kontroverznih socioloških eksperimenata, odlučuje pokrenuti vlastiti eksperiment: u većinski afroameričku zajednicu gradića Dickensa, na južnoj periferiji Los Angelesa, u 21. stoljeću, ponovno uvodi ropstvo i rasnu segregaciju - ispričao je radnju svog romana te dodao kako u njemu nema puno nasilja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U 'Prodanoj duši' uspio je ispričati priču o svijetu u kojem ljudi žive – o očevima i o djeci, o ekonomskoj nejednakosti i rasnoj diskriminaciji, o policijskom nasilju i postropstvu u postrasnoj Americi – tjerajući čitatelje da se grče od smijeha, ali i da neprestano razmišljaju. Rekao je i kako je napisao jednu pjesmu u kojoj sam sebe vrijeđa, što je nasmijalo publiku. Kaže da gura ljude od sebe, ali pokušava ostaviti pritvorena vrata, kako u stvarnom životu, tako i kroz vlastite knjige. Ističe da ga ne zanima previše tuđe mišljenje.

- Ja sam takav kakav jesam, smijem se uvijek na pogrešne stvari u pogrešno vrijeme - iskren je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Priznao je i da je kao klinac bio opsjednut nacistima.

- Kroz njih sam učio o identitetu, a moj otac je podržavao interes za njih pa me vodio u muzeje i na izložbe aviona, kako bi zadovoljio moju znatiželju, jer sam učio kroz tu brutalnost - poručio je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Publici je ispričao anegdotu u kojoj je netko jednog pisca pitao: 'Što je smisao Francuske revolucije?', a on je odgovorio: 'Vrijeme će reći'.

- E tako i ja gledam na smisao svojih knjiga - zaključio je.

Festival svjetske književnosti traje do 14. rujna.