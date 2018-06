Pavić: Ove godine imamo 2,5 milijardi kuna za zapošljavanje

Nikad više sredstava nismo imali za zapošljavanje nego ove godine - 2,5 milijardi kuna, poručio je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, koji u ponedjeljak boravi u Šibeniku gdje zajedno s predstavnicima Hrvatske gospodarske komore (HGK) poslodavcima predstavlja paket od devet mjera za zapošljavanje u kampanji "Zaposli se u Hrvatskoj".

Glavni cilj mjera je omogućiti poslodavcima da na brz i učinkovit način osiguraju adekvatnu radnu snagu i poboljšaju konkurentnost na tržištu rada, a sudionici će na jednom mjestu dobiti sve informacije o procedurama, visinama potpora i mogućnostima korištenja mjera u skladu s potrebama.

"Nikad više sredstava nismo imali za zapošljavanje nego ove godine, 2,5 milijardi kuna od čega 1,6 milijardi za mjere aktivne politike zapošljavanja i 900 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda", izjavio je Pavić.

Istaknuo je kako su osnažene mjere samozapošljavanja, pa u prva četiri mjeseca ove godine ima više zahtjeva mladih koji u Hrvatskoj otvaraju svoje tvrtke nego cijele prošle godine.

Mjera osposobljavanja na radnom mjestu, kazao je ministar, daje priliku onima sa srednjoškolskim ili nižim obrazovanjem da u proizvodnom procesu dobiju posao i kvalitetne mentore. Tim mjerama želja nam je aktivirati domaću radnu snagu, a ono što ne možemo osigurali smo iz uvoza radne snage, dodao je.

Pavić je naglasio da mu je cilj informirati poslodavce kako najbolje iskoristiti mjere, kako da te mjere idu od županije do županije, od grada do grada, "da dođemo do svakog poduzetnika i da im objasnimo kako maksimalno iskoristiti ponuđena sredstva".

Pavić: Želja Plenkovićeve Vlade je da idemo ka povećanju plaća

"Želja Vlade Andreja Plenkovića je da idemo ka povećanju plaća", poručio je Pavić.

Naveo je kako je Vlada rast plaća uspjela osigurati poreznom reformom i rasterećenjem gospodarstva, da je od 1. siječnja rasterećen turizam pa se za 'sezonce' ne plaća porez, odnosno doprinosi za smještaj i topli obrok, što su poslodavci iskoristili za proširenje plaća.

"Proširenjem kolektivnih ugovora u graditeljstvu i turizmu povećane su plaće, kao i državnim službenicima i zaposlenicima za 6 posto. Stvarno želimo da neto primanja rastu i tom smjeru ići će politika ove Vlade", istaknuo je ministar.

Potpredsjednik HGK Dragan Kovačević kazao je kako predstavljanje mjera nema za cilj promociju Vlade, već terensku raspravu s poslodavcima i slušanje njihovih iskustava da bi se ublažila nezaposlenost. Upozorio je kako radna snaga ne odgovara potrebama tržišta rada, a razloge za to, navodi, treba tražiti u dugogodišnjim lošim obrazovnim politikama.

Kovačević: Apsurdno da je RH u vrhu EU po nezaposlenosti, a nemamo dovoljno radne snage

"Imamo 141 tisuću nezaposlenih i po tome je Hrvatska četvrta u Europskoj uniji, gotovo u vrhu, a s druge strane apsurdno je da nemamo dovoljno radne snage", rekao je Kovačević.

Šibenski gradonačelnik Željko Burić kazao je da se Šibenik u svom intenzivnom razvoju suočava s nedostatkom radne snage, ali prvenstveno u gospodarstvu na kojem grad zasniva razvoj, budući da preko 30 posto gradskih prihoda čini gospodarstvo.