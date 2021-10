Brojke zaraženih u četvrtom valu zaraze u Hrvatskoj opet ubrzano rastu, a ovog ponedjeljka imali smo skoro dvostruko više zaraženih nego prošlog ponedjeljka.

- Mali su to apsolutni brojevi za nedjelju, radi se o dvostrukom povećanju o odnosu na tjedan prije, ali teško je njima zaključiti da se radi o velikom povećanju. Svakako je upozorenje da se cijepimo, da nosimo maske i da održavamo distancu - rekla je zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin za HRT.

Oko 22 posto zaraženih su školarci, a među njima je više učenika osnovnih škola.

- Imamo oko dvije tisuće novooboljelih u toj dobnoj skupini svakoga tjedna. Sada nas čeka i početak akademske godine. Od kada je počela škola najmanji je udio od 20 do 29 godina, ispred njih su dob 10 do 19 i dob 30 do 50, prema tome s početkom akademske godine može se očekivati porast u skupini 20 do 29 godina - rekla je Pavić Šimetin.

Pavić Šimetin kaže kako se može očekivati blagi porast brojki u odnosu na protekle tjedne.

- Porast broja novooboljelih ipak se usporava, sada je na nivou nekakvih 7%, ali taj početak akademske godine, potom situacija sa školama i s radnom populacijom 30 do 50 godina, moguće je da neće biti vrlo brzo "plato" i smanjenje. Već blagi porast - kazala je Pavić Šimetin.

Za sada se ne razmišlja o potpunoj online nastavi.

- Tamo gdje se pojavi zaraza onda imamo djelomične samoizolacije, a ako je više slučajeva u razredu, onda ide cijeli razred - rekla je Pavić Šimetin.

Komentirala je i početak cijepljenja trećom dozom.

- S današnjim danom broj cijepljenih je prešao tisuću. Priprema se cijepljenje za domove i bolnice, to će biti princip cijepljenja kakav smo imali na početku prve faze, odnosno u samim domovima ili zdravstvenim ustanovama - zaključila je Pavić Šimetin.