Zamjenica ravnatelja HZJZ-a, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin u Dnevniku Nove TV komentirala je nove mjere. Pojasnila je i najavu prema kojoj se brzi antigenski test neće morati potvrđivati PCR testom

- Brzi antigenski testovi su sve više specifični i osjetljivi i sve su pouzdaniji rezultati tih testova, pogotovo kad se radi o osobama koje imaju znakove bolesti. U stručnom medicinskom smislu nema potrebe, kod velikog porasta i kod velikog udjela pozitivnih testova - da se takvi pozitivni testovi potvrđuju PCR-om - pojasnila je Pavić Šimetin.

'Izdavanje Covid potvrda diktira EK, ne Hrvatska'

- Način izdavanja COVID potvrda diktira Europska komisija, a ne Hrvatska. Za njihovo ishođenje kod preboljenja potreban je PCR test - iako je Hrvatska uz još neke zemlje više puta ukazivala na to da treba uvažiti i brze antigenske testove, no za jedan dio građana COVID potvrda na temelju preboljenja, odnosno PCR testa nije potrebna, a to su građani koji su potpuno cijepljeni - naglasila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a. Tu kategoriju, kako je kazala, nije potrebno dodatno potvrđivati testom.

Plan je krenuti s masovnim antigenskim testiranjima. Pavić Šimetin je navela da bi se po tom pitanju oslonila na način na koji su testirani zaposlenici državnih i javnih službi. Osim testiranja koje je tu, omogućilo bi se i testiranje za potrebe bolesti, testiranje koje rade mikrobiološki laboratoriji - to bi bila promjena i sada treba naći način financiranja, odnosno plaćanja preko uputnice.

Upitana je bi li preko privatnika ta testiranja išla preko uputnice, Pavić Šimetin je odgovorila da to rade ordinacije - bilo dentalne ili obiteljske medicine, kao i dosta ljekarni u tom sustavu.

Potrebna osobna odgovornost

Komentirala je i pojače kontrole. Smatra da je potrebna prije svega osobna odgovornost jer se radi o našem zdravlju kao i ukućana.

- Provedba uvijek jako ovisi o kontroli, no s obzirom na to da dugo traje ova pandemija, i imali smo i loša iskustva, ali je bilo puno obitelji koje je mimoišlo loše iskustvo, trebali bi se ojačati da nije uvijek nužna kontrola i da sami znamo odlučiti što ćemo izbjeći - zaključila je zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Dodaje kako lockdown donosi teške emocionalne posljedice na mentalno zdravlje.

- U tom smislu, sami moramo ići s rizikom te sami odlučiti koji je to rizik koji ćemo prihvatiti, a koji nećemo. Onaj tko je primio tri doze cjepiva - može biti u većem riziku od onih koji to nisu - istaknula je Pavić Šimetin.