Mi smo se najdulje u odnosu na ostale zemlje Mediterana držali, prvo u zelenom, onda u narančastom. 200 je razlika između narančastog i crvenog, ona je kod nas 201,56. Tek smo malo prešli granicu, nismo tako jako zaglibili. Nije to, naravno, dobro, ali s obzirom na naše okruženje i na okolnosti, da je turistička sezona pri kraju, zapravo je jako dobro, rekla je za N1 Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

POGLEDAJTE VIDEO

Ključ brojeva je u cijepljenju, koje je iznimno sporo, a Pavić Šimetin kaže da su uvijek skloni poticati ljude edukacijom da se treba cijepiti.

- 84 posto naših liječnika je cijepljeno, oni su nositelji cijepljenja. Ako su se ti koji cijepe druge cijepili, onda treba njima vjerovati - rekla je.

Na pitanje oko šire uporabe Covid potvrda kaže da se od njih neće odustati i da su ujednačene na razini EU i zapravo jednostavan alat da se provjeri zadovoljava li netko osnovne kriterije po kojima ima manji rizik da bude zarazan za druge.

- Covid-potvrde u tom smislu treba koristiti, samo ih treba na neki način usmjeriti prema okupljanjima koja su dobrovoljna, ne od esencijalne važnosti za ljude, kao što sad imamo u smislu festivala, a za druge modele, jasno je da se o tome razgovara, raspravlja, gledamo modele kako to druge zemlje primjenjuju i sigurno će se nešto od toga u Hrvatskoj primijeniti. Uvijek treba gledati što je ono bez čega ljudi ne mogu, svatko mora kupiti kruh i mlijeko, to se mora. Ali na zabavu, na festival, to nije nužno, tu se lakše može uvesti takva covid-potvrda kao uvjet za ulazak. Ovisi o tipu djelatnosti, razlogu za dolazak na okupljanje, u ustanovu…- pojasnila je.

- Mi smo sad u uzlaznoj putanji, u sva tri vala dosad se prelamanje, silazak u nekakvu povoljniju situaciju dogodio nakon odluka o ograničenjima okupljanja. Prema tome, sad kad imamo ovakvu situaciju, uz mjere kojih se pridržavamo… Jedino ako uspijemo s ovakvim mjerama i nadalje usporiti porast, onda se može nastaviti dalje tako. Jako je važno da se sad pridržavamo mjera koje imamo, nosimo masku, održavamo distancu… Kad se ovakva okupljanja organiziraju, da se onda organiziraju prema odlukama Stožera, da se smanji cirkulacija virusa i da pokušamo ublažiti uzlazni trend - rekla je oko četvrtog vala pandemije.

Na pitanje oko restrikcija kaže da Stožer svaki dan promatra situaciju i razmatra mjere.

- Takvo je godišnje doba, takav period u godini, kada jednostavno aktivnosti moraju krenuti. Učenici se moraju vratiti u škole, mi na radna mjesta, više ne možemo inzistirati samo na onome što je na otvorenom. Traže se modeli kako da sve aktivnosti idu uz što manja ograničenja, a opet na najsigurniji način- odgovara.