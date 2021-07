Trebamo se svi prihvatiti posla, oni koji organiziraju događanja, putovanja, dolazak turista, pa i ostali koji trebaju dati svoj minimum, a to je cijepiti se, rekla je zamjenica ravantelja HZJZ Ivana Pavić Šimetin za HRT.

POGLEDAJTE VIDEO

Pavić Šimetin kaže da nije dobro da incidencija raste na obali jer to znači da bi Hrvatska uskoro mogla biti crvena.

- To crveno sigurno donosi puno teže uvjete za povratak stranaca iz Hrvatske u njihove matične zemlje. A to dovodi do stanje koje je bilo i prošle godine - upozorila je.

Pavić Šimetin upozorava kako to nikako nije dobro i da se bez odgađanja svi moraju cijepiti.

Dino Kozlevac je rekao da se i Istra nažalost našla u narančastom.



- Na svu sreću Nijemci imaju svoju priču, svoju metodu, imaju Robert Koch Institut, koji Istru još uvijek procjenjuje Hrvatsku po županijama, te je Istra zelena - dodao je i poručio da treba razgovarati s ljudima od Istre, pa sve do Dubrovnika radi prvenstveno zdravlja ljudi, a tek onda zbog turističke sezone.



- Očekujemo da naša Vlada i diplomacija učini sve da se u Hrvatskoj epidemiološka situacija procjenjuje prema županijama. To je jedino ispravno i korisno. I za županije koju su u zelenom, ali i za Republiku Hrvatsku. Turizam će i dalje u tim županijama funkcionirati. Ovako smo svi sada korak do crvenog. To je vrlo opasno, rekao je načelnik stožera Istarske županije.