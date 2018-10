Pavić: Vlada može maksimalno ponuditi rast plaća od 3 posto

Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić izjavio je u ponedjeljak, nakon sastanka s predstavnicima sindikata javnih i državnih službi, kako je povećanje osnovice plaća za 3 posto maksimum koji je Vlada mogla ponuditi.

- Povećanje osnovice od 3 posto je maksimum koji smo mogli ponuditi unutar proračunskih okvira za sljedeću godinu - rekao je Pavić i najavio još jedan sastanak sa sindikatima sljedećeg tjedna.

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako je dodatan prostor za povećanje plaća nađen u vidu tih dodatnih jedan posto, odnosno sveukupno 3 posto povećanja osnovice od početka 2019.

- To je naša ponuda, uzevši u obzir sve proračunske okolnosti - rekao je Marić i poručio da su plaće javnih i državnih službenika na visokoj listi prioriteta Vlade.

Predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske Boris Pleša rekao je da prijedlog povećanja osnovice plaća za 3 posto od 1. siječnja 2019. zapravo znači vraćanje plaća na razinu iz 2013. godine.

Sindikalna tijela će odlučiti je li ponuda prihvatljiva

- Očekivali smo nešto više, međutim to je u ovom trenutku to - rekao je Pleša nakon pregovora. Ako je to konačna ponuda Vlade, dodao je, sindikatima ne preostaje ništa drugo nego sazvati sindikalna tijela, koja će odlučiti je li to prihvatljivo ili ne.

Pregovori se nastavljaju sljedeći tjedan pa ćemo vidjeti što će biti, dometnuo je predsjednik Sindikata policije Hrvatske Dubravko Jagić.

Vlada je i sindikatima javnih službi ponudila povećanje osnovice plaća za 3 posto od 1. siječnja, no oni su tu ponudu odbili.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak upozorio je da plaće u javnim službama zaostaju prema plaćama u gospodarstvu u odnosu na pretkrizno razdoblje za 18,9 posto.

- Svjesni smo da ne možemo to sada dobiti, pa bi naš eventualni pristanak bio na nekih 50 posto, odnosno povećanje osnovice za 8 posto i vraćanje starih koeficijenata koji su smanjeni za 3 posto 2013. godine - kazao je Topolnjak.