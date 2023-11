Hrvatski suverenisti poručili su u četvrtak na konferenciji za novinare u Vukovaru da je Domovinski pokret uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara unio nemir i razjedinjenost među hrvatske branitelje i građane kojima zajedništvo nikada nije bilo potrebnije.

Predsjednik Hrvatskih suverenista (HS), saborski zastupnik Marijan Pavliček, odgovorio je na prozivke saborskog zastupnika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića kako članove Suverenista 'može biti stid' jer su bili suzdržani pri nedavnom glasovanju o plakatu ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara,

Na plakatu je lik Jeana Michela Nicoliera, hrvatskog branitelja, francuskog dragovoljca i pripadnika HOS-a, ubijenog na Ovčari, i njegove riječi "Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu", izrečene francuskim reporterima u podrumu vukovarske bolnice neposredno prije pada grada. U tom geslu, na plakatu je slovo 'u' naglašeno. Na plakatu je i amblem HOS-a.

Predsjednik HS-a Pavliček rekao je da Domovinski pokret napada Suvereniste jer su principijelni i imaju stav.

Pavliček: Domovinski pokret unio razdor među branitelje, Kolona sjećanja pripada hrvatskom narodu

- Nemamo ništa protiv toga da pripadnici HOS-a predvode vukovarsku Kolonu sjećanja, jer u pravilu svake godine to čini neka druga ratna postrojba koja je branila Vukovar, ali smo protiv ovakvog plakata. Smatramo da bi se na plakatu, a to smo predlagali i na Odboru za obilježavanje Dana sjećanja, trebali nalaziti amblemi svih šest ratnih postrojbi koje su branile Vukovar 1991., ali to nije bilo prihvaćeno- kazao je Pavliček.

- I sada nam poručuju da nas može biti stid što smo bili suzdržani pri glasovanju. Koga da bude stid? Jednog Franju Šoljića, koji ima brojna odlikovanja i sin je jedne Kate Šoljić? Ružu Marić, ikonu kulture u Hrvatskoj i zaslužnu za spas vukovarskog kulturnog blaga? Domovinski pokret, nažalost, unio je razdor među branitelje, a to nije dobro- rekao je Pavliček.

Naglasio je da vukovarska Kolona sjećanja pripada svim hrvatskim braniteljima i braniteljicama i hrvatskom narodu, i nitko nema pravo privatizirati Kolonu sjećanja i ugrožavati jedinstvo hrvatskog naroda.

Po njegovim riječima, "to pravo nije imao niti HDZ kada je pravio dvije kolone, niti Zoran Milanović kada je pod okriljem noći u Vukovaru postavljao dvojezične ploče, pa ni sada Domovinski pokret" s kojim su Hrvatski suverenisti u Vukovaru u vladajućoj koaliciji.

Hoće li ona biti grožena, Pavliček nije želio komentirati, rekavši da će o tome biti riječi nakon što prođe 18. studenoga, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Na pitanje o velikom tiskanom slovu 'u' koje je istaknuto u geslu "Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu", odgovorio je kako je za Suvereniste to slovo samo jedno od slova hrvatske abecede, dodavši ironično, 'i dok se ne zabrani oni nemaju ništa protiv njega'.

Zamjenik vukovarskog gradonačelnika, Filip Sušac (HS), rekao je da vukovarski Odbor za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara ima 26 članova, od kojih je osam bilo suzdržano pri glasovanju o plakatu.

- Predlagao sam da na plakat stavimo ambleme svih ratnih postrojba, ali sam bio preglasan. I danas smatram da bi to rješenje bilo puno bolje jer bi pokazalo hrvatsko zajedništvo, a ovako unesene su podjele među braniteljima i građanima", poručio je vukovarski dogradonačelnik Sušac.