NEKI SU UŽIVALI, A DRUGI...
PAZI, SMIJEŠAK Trump, Xi i supruge u Bijeloj kući: Ovo su najbolje fotke s tog druženja
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.
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Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.
| Foto: Kevin Lamarque
Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.
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Foto: Kevin Lamarque
Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua.
| Foto: Kevin Lamarque
Uz njih su bile i njihove supruge, Melanija te Peng Liyuan.
| Foto: Finn Gomez
Sastanak Trumpa i Xija drugi je susret dvojice čelnika ove godine, a održava se nakon razdoblja trgovinskih napetosti između dviju najvećih svjetskih gospodarstava.
| Foto: Evan Vucci
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Evan Vucci
Foto Jonathan Ernst
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Jonathan Ernst
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Jonathan Ernst
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Evan Vucci
Foto Finn Gomez
Foto Finn Gomez
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst
Foto Jonathan Ernst