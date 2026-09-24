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NEKI SU UŽIVALI, A DRUGI...

PAZI, SMIJEŠAK Trump, Xi i supruge u Bijeloj kući: Ovo su najbolje fotke s tog druženja

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.
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US President Donald Trump and China's President Xi Jinping meet at the White House in Washington, D.C.
Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua. | Foto: Kevin Lamarque
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Xi je na sastanku rekao da Kina podržava povratak Sjedinjenih Američkih Država i Irana sporazumu iz lipnja, čiji je cilj bio okončati rat i omogućiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, izvijestila je kineska državna novinska agencija Xinhua. | Foto: Kevin Lamarque
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