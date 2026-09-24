NEKI SU UŽIVALI, A DRUGI... PAZI, SMIJEŠAK Trump, Xi i supruge u Bijeloj kući: Ovo su najbolje fotke s tog druženja

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da je sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom bio "sjajan", nakon što su dvojica čelnika razgovarala u Bijeloj kući.

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