Pazin: Terete ga za nasilje, prijetnje, iznude i teške krađe

Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu je ispitalo 28-godišnjaka zbog počinjenja kaznenih djela prijetnje, nanošenja teške tjelesne ozljede, nasilja u obitelji, iznude u pokušaju i teške krađe. 

Terete ga da je od kraja ožujka do 6. listopada na području Labina, u stanu u kojem je živio sa svojom 20-godišnjom djevojkom, prijetio joj da će nanijeti zlo njoj i članovima njezine obitelji, nakon čega je i fizički nasrtao na nju rukama i nogama prilikom čega je zadobila ozljede, a prijetnje je ponovio i 6. listopada u 21,00 sat na trgu u mjestu Raša dok je ona bila u vozilu.

Osnovano se sumnja i da je 11. svibnja oko 18,00 sati na trgu u mjestu Raša pristupio 19-godišnjaku kojeg poznaje od ranije, te ga rukom uhvatio za vrat i od njega tražio novčani iznos od 500 kuna s isplatom do 12. svibnja, nakon čega mu je pristupio taj dan u Labinu oko 19,30 sati i ozbiljno mu zaprijetio tražeći od njega novac u iznosu od 1.000 kuna koji mu mora predati do 23,00 sata prijeteći da će nanijeti zlo njemu i njegovu ocu. 

Uz to tereti se i da je u noći sa 3. na 4. listopada u mjestu Vinež kod Labina, zajedno s 25 godišnjakom, razbio staklo ulaznih vrata trgovine i iz unutrašnjosti oboje uzeli više kutija cigareta i alkoholnog pića u vrijednosti 1.500 kuna.

Županijski sud u Puli je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu i osumnjičeniku odredio istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na sudionike kaznenog postupka i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.