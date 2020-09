'PDV za ugostitelje? Treba ga smanjiti, povećalo bi potrošnju'

Mislim da bi smanjivanje stope PDV-a smanjilo prije svega i određen dio sive ekonomije, ali i povećalo domaću potrošnju što je iznimno važno u ovoj situaciji kad očekujemo povećanje BDP-a, priča Burilović

<p>Većina razvijenih zemalja svijeta pri dolasku gospodarske krize smanjuje poreze, a u Hrvatskoj su naročito pogođeni ugostitelji koji su to isto zatražili od naše Vlade.</p><p>Poduzetnici i predsjednik Hrvatske gospodarske komore <strong>Luka Burilović</strong> sastali su se s ministrom rada <strong>Josipom Aladrovićem</strong>, a Burilović je pričao i sa <strong>Zdravkom Marićem</strong>:</p><p>- Ključno je osigurati likvidnost naših poduzeća, tu prije svega mislimo ubrzati procese u HAMAG-BICRU i HBOR-u. Razgovarali smo i o uključivanju svih sastavnica Vlade, ne samo ministarstva financija, nego i ostalih ministarstava u promoviranje domaćih proizvoda, pojačavanje samodostatnosti, ekonomske neovisnosti. Tu mi kao neovisna institucija možemo biti puno direktniji. Razgovarali smo i o vraćanju povlastica na reinvestiranu dobit, dakle time još možemo pojačati investicije - rekao je Burilović za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894854/predsjednik-hgk-za-rtl-o-smanjenju-poreza-ugostiteljima-dapace-podrzavamo-tu-mjeru/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Također, iako HGK ranije nije podržao ugostitelje u nekim njihovim akcijama poput jednosatnog štrajka, Burilović je rekao kako podržava manji porez ugostiteljima:</p><p>- Dapače. Mislim da bi smanjivanje stope PDV-a smanjilo prije svega i određen dio sive ekonomije, ali i povećalo domaću potrošnju što je iznimno važno u ovoj situaciji kad očekujemo povećanje BDP-a. Podržavamo tu mjeru, mislim da je 11 država u Europi smanjilo PDV tijekom pandemije, mislim da bi Hrvatska također trebala ići tim smjerom.</p><p>Rekao je kako ne misli da bi itko otpustio dobrog radnika:</p><p>- A tko bi otpustio dobrog radnika kojih ni u ovoj krizi ne nedostaje? Dakako da i po starom zakonu se može otpustiti, ali u teoriji je to tako, no u praksi često to našim poduzetnicima stvara probleme, ti procesi traju mjesecima. U ovim procesima kad moramo fleksibilnije gledati na tržište rada to otežava postupke poduzetnicima.</p><p>Hrvatska gospodarska komora je često na udaru kritika poduzetnika s obzirom da su privatnici dužni plaćati pristojbu za HGK, a mnogi smatraju kako komora zauzvrat ne radi niti dovoljno posla niti ga kvalitetno obavlja. Burilović je za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3894854/predsjednik-hgk-za-rtl-o-smanjenju-poreza-ugostiteljima-dapace-podrzavamo-tu-mjeru/" target="_blank"> RTL</a> objasnio čime se oni bave:</p><p>- Mi ćemo i dalje raditi na pomaganju našim poduzetnicima u pronalaženju plasmana svojih roba i usluga na inozemnim tržištima. To činimo kroz naša predstavništva, kroz internacionalizaciju gospodarstva. Napravili smo i digitalizaciju naših usluga, i kao što vidite mi svakodnevno održavamo kontakte s onima koji donose odluke, a to su predstavnici Vlade kako bi što prije završili s ovom krizom i postigli stope rasta koje smo imali do 2019. godine.</p>