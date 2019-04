'Pecam ja na Bosutu, kad kraj mene prođe jaje od tri metra!'

Veliko slavonsko selo Cerna, koje se nalazi u županjskom kraju, ima najveće Uskršnje jaje u Hrvatskoj. Visoko je tri metra, teško oko 140 kilograma, oslikano je prepoznatljivim motivima sela. Zanimljivo je da je postavljeno na veliku splav na rijeci Bosutu koja prolazi kroz centar mjesta. Kada padne mrak, jaje je osvijetljeno a nedaleko njega, na maloj uzvisini koja vodi prema Crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, stoji i osvjetljen natpis Cerna te most preko rijeke koji također svijetli tijekom noći.

U nekoliko godina pitomo selo Cerna dobilo je moderan ali retro šik u eksterijeru kojega je nemoguće ne primjetiti. Za sve to odgovoran je mladi župnik Krešimir Jukić koji je, došavši u Cernu, prije pet godina otkrio da je zaljubljen u ovo selo i da ga želi pretvoriti u mjesto lijepog življenja.

- Cerna je posve drugačija od drugih mjesta u okolici. Okružena je trima rijekama. Ima sedam mostova. Ima puno mladih obitelji i djece. Ponosna je na svoje kulturno naslijeđe i tradiciju. Trebalo je samo malo inicijative da sve to što imamo preslikamo na eksterijer u kojem živimo. Ljudi su to prepoznali i sviđa im se. Sviđaju im se naše najveće jaslice koje imamo svake godine, obnovljeni kip svetog Mihaela koji je također osvijetljen i koji na svom štitu ima 19 uklesanih malih križeva kao spomen na 19 poginulih branitelja Cerne. Sviđa im se osvijetljeni most, natpis kojega sam postavio podno crkve koji je specifičan po tome što je slovo E u nazivu sela malo nakrivljeno, kao posebnost u svakom logou. Izgradili smo male info pultove na kojima će pisati povijest sela, đeram, šokca i šokicu. Ovo Uskršnje jaje nadovezalo se na sve te projekte - kaže mladi župnik Jukić kojemu je ideja o najvećem jajetu sinula kada je vidio da sada već svako mjesto ima neko jaje, a on je želio drugačije. I sam je sudjelovao u postavljanju jajeta na vodu.

Osim što je posvećen uređenu sela i samog okoliša i obnove crkve, Jukić je djeci i mladima u selu okupljenima oko crkve ponudio i zabavne sadržaje. U velikom dvorištu Župnog dvora i crkve, tijekom toplih dana, postavi pravi mali zabavni park u kojemu je veliki dvorac na napuhavanje, električni vlakić koji vozi djecu i odrasle, aparati za kokice i šećernu vatu, ljuljačke i slično, a malo starijima je uredio zapušteni podrum Pastoralnog centra i pretvorio ga u dvoranu za fitnes i aerobik.

- Naš je svećenik zapravo kao jedan od nas. Posve običan dečko, pristupačan, poduzetan i pun ideja. Volimo što on u Cerni izrađuje sve veliko. Neka smo bar po tome najbolji. Naše ogromno osvijetljeno jaje je pun pogodak. Svi ga slikamo - kaže Marija iz Cerne koja je sa znatiželjom promatrala postavljanje jajeta na ponoton na vodi.

Mislila je da će jaje biti u centru sela, ali ovo joj je sada još lijepše jer, pogledom na jaje, puca lijepo pogled na selo niz rijeku. Jaje je inače izradio Antun Abramović iz Posavskih Podgajaca koji je inače poznat po izradi gigantskih skulptura od stiropora, žice i ljepila. S motivima Cerne oslikala ga je Ljiljana Mandić iz Drenovaca.

