Peđa Grbin: Izjava premijera o vanjskim faktorima je mantra nedemokratskih sustava

"Opozicija u demokraciji ne samo da smije, nego mora imati različito mišljenje i predstavljati ga i nuditi građanima, i u svakom trenutku biti spremna preuzeti odgovornost za upravljanje državom. Ako to znači rušiti vlast koja je kleptokratska, korumpirana, lopovska, onda je to naša obveza" rekao je Grbin na konferenciji za novinare.

"Zato sam zgrožen istupima jednog nominalno Europejca, a u stvari malog tiranina koji se jučer drznuo najaviti da će na opoziciju u Hrvatskoj poslati represivni aparat. Jer što drugo znači 'istražit ćemo što opozicija radi', što drugo znači nego poslat ćemo policiju, SOA-u, DORH, nahuškat ćemo sudove nego to što je jučer Plenković rekao?”, upitao je Grbin.

"U subotu sam povukao paralelu između Plenkovića i Vučića, a jučer se pokazalo koliko sam bio u pravu jer ponašanje kojim smo jučer svjedočili apsolutno potvrđuje da, kada je Zekanović rekao 'Aleksandar Plenković' onda to nije bila greška nego činjenica", napomenuo je.

Na pitanje konzultira li se oporba s nekim vanjskim faktorima, Grbin je kazao da "vanjski neprijatelj nikada ne spava kao ni unutarnji". "To je mantra mnogih sustava koji nisu demokratski. To je mantra Aleksandra Vučića i to je ono što stalno ponavlja u poslanicama srpskom narodu, a Plenković je očito počeo raditi tako nešto i prema Hrvatskoj i ljudima koji žive u ovoj zemlji".

Konzultiram li se s nekime izvana, to ovisi o tome hoćete li Biljanu Borzan kojoj je radno mjesto u Bruxellesu, tretirati kao nekoga tko je u Hrvatskoj ili inozemstvu, odgovorio je Grbin.

Od predsjednika Vlade, dodao je, bilo bi legitimno da otvoreno kaže ako ima spoznaje da se u Hrvatskoj nešto događa i da imamo intervenciju vanjskih čimbenika ili neprijatelja. Ako misli da je SDP na platnom spisku neke strane sile onda to treba reći a ne "puštati probne balone i prijetiti da će nahuškati represivni aparat na oporbu", poručio je Grbin premijeru.

Podsjetio je kako je HDZ u prošlosti prisluškivao, pratio i vodio dosjee o oporbenjacima i nekim novinarima te ocijenio da je izjava premijera Plenkovića o oporbi tema za sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

"Plenkovićeva izjava i ponašanje HDZ-a u zadnje vrijeme pokazuje da su u panici jer njihov lopovluk izlazi na vidjelo i zato što su svjesni da oporba u Hrvatskoj i mediji koji nisu pod paskom Vlade kao u Srbiji nemaju namjeru pustiti ovo da prođe ili da bude gurnuto ispod tepiha. To kod njih stvara paniku, a kada je netko u panici onda je spreman i na sulude poteze", kazao je predsjednik SDP-a. Ne žele, dodao je, dopustiti da se dogodi što se dogodilo u Srbiji, Mađarskoj ili Poljskoj, da autokrati, u kojima "čuči mali diktator", postanu ono što bi željeli biti. "Mi nećemo dopustiti da se u Hrvatskoj dogodi Vučićev scenarij”, rekao je Grbin.

Na Twitteru je sinoć reagirao i potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja, napisavši da je 'zastrašujuća ova večerašnja izjava premijera i najava istrage nad oporbom zbog oporbenog djelovanja'. „Kako Andrej Plenković to misli istraživati oporbu? Hoće li protiv nas upregnuti SOA-u, DORH i policiju? Kako nas misli zaustaviti u obavljanju onog što nam je posao?”, zapitao je Grmoja u objavi na Twitteru.

