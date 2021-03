SDP mora brinuti o svima u društvu i za svačije probleme mora nuditi konkretne odgovore - to je novi SDP, to je stranka koju želim graditi i to je smjer za koji želim da stranka ide, rekao je Peđa Grbin u emisiji '1 na 1' Romana Bolkovića. Govoreći o glasačima SDP-a kojima se danas obraćaju rekao je da se trebaju okrenuti brizi za prava radništva više nego što su to radili do sada.

POGLEDAJTE VIDEO

- Ali ni radnik više nije ono što smo u udžbenicima učili 1970-ih, 1980-ih ili 1990-ih, on više nije samo osoba u plavoj kuti, u trlišu. Radnici su i obrtnici i medicinske sestre i profesori u školi. Ne možemo zanemariti ni to da je hrvatsko društvo sve starije i da se moramo brinuti i za umirovljenike, a goruće je pitanje obiteljskih mirovina i nepravda u vezi s njima. Konačno, ne možemo zanemariti mlade koji moraju biti pripremljeni za tržište rada, a mi im moramo omogućiti da kada dođu na tržište rada ne moraju čekati 35. godinu kako bi se odvojili od roditelja - rekao je Grbin.

U raspravi o pandemiji i ekonomiji Grbin je rekao da u prvom valu nismo znali s čime se suočavamo, da smo 'tapkali u mraku'.

- Ne može se optuživati nešto u prvom valu, ali pola godine kasnije kada smo već baratali s činjenicama, Znanstveni savjet Vlade govorio je u listopadu i studenome da nam trebaju strože mjere. Što se tiče restorana, ni dan danas nitko nije odgovorio na pitanje jesu li restorani i terase ugostiteljskih objekata izvori zaraze? Istraživanja drugih zemalja govore da nisu. Prije četiri tjedan otvorili smo kockarnice, ali ne i ugostiteljske objekte i nitko ne zna zašto. Nema kriterija, jasnih odgovora, šlamperaj je - rekao je.

- U zdravstvu se najviše vidi problem korupcije i nefunkcioniranja sustava. Prvo moramo riješiti problem da ljudi ne mogu doći do zdravstvene usluge, a onda ćemo se posvetiti kvaliteti zdravstvene usluge - dodaje.

Na pitanje kako bi on riješio problem s veledrogerijama kaže da su to već počeli 2012. godine, kad su bili na vlasti.

Bilo je i grešaka, a jedna od njih je ne baš najbolje smanjivanje doprinosa. Tada se počelo i sa sanacijom zdravstvenih ustanova, no 2016. nesretna Orešković-Mostova vlada naglo prekida sanaciju općih bolnica, vraćene su županijama, nisu osigurana sredstva za njihov rad i dugovi su se ponovno počeli gomilati. Po podacima iz 2015., skraćene su liste čekanja, smanjeni dugovi, a hrvatsko zdravstvo je bilo na 12. ili 13. mjestu u EU-u, odgovorio je Grbin. Ispričao je kako je prije par godina zbog lakše prometne nezgode bio kod liječnika, koji radi visoko specijalizirane operacije. Pitao sam ga: Što ti radiš tu? Odgovorio mi je: Nema sustava, ne zna se tko pije, a tko plaća.

- Hrvatska ulaže silan novac u obrazovanje liječnika. Ako im ne osiguramo uvjete rada, oni će otići. S aspekta javnog zdravlja, taj je novac bačen, ne samo zato jer nisu adekvatno plaćeni već su i uvjeti rada takvi da se oni ne osjećaju normalno, kazao je Grbin.

Nahvalio je Joška Klisovića, kandidata za gradonačelnika Zagreba.

- Neko sam vrijeme s Joškom dijelio radni prostor pa sam ga imao priliku bolje upoznati. Joško Klisović vjeruje da se Zagreb može promijeniti. Nije lak na obećanjima, realan je u njima, zna što se u Zagrebu treba napraviti i nije fokusiran samo na 16. svibnja, za razliku od drugih kandidata.