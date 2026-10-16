Pedofil iz Zagreba dobio 15 godina: Preko društvenih mreža zlostavljao desetero djece!

Spolno je zlostavljao desetero djece mlađe od 15 godina putem interneta i to snimao, zbog čega je 57-godišnjak nepravomoćno na Županjskom sudu u Zagrebu osuđen na 15 godina zatvora. Uz to, sud mu je izrekao i zabranu korištenja interneta u trajanju od dvije godine. Izrečen mu je i zaštitni nadzor od pet godina, koji počinje teći po punom izvršenju kazne. U prijevodu, ako bez uvjetnog otpusta izdrži 15 godina, pod uvjetom da ta kazna postane pravomoćna, bit će pod nadzorom države još sljedećih pet godina. Produljen mu je i istražni zatvor u kojem je od uhićenja koncem prošle godine, te je oslobođen troškova plaćanja sudskog postupka jer nema nikakvih prihoda.

Sudu je rekao da je nezaposleni branitelj, otac maloljetnog djeteta. Nema kazneni dosje, nije ranije osuđivan, a povremeno ima problema s alkoholom i tabletama. No bio je ubrojiv kad je radio kaznena djela opisana u 18 točaka optužnice. Za svaku točku dobio je od šest mjeseci do pet godina zatvora, a na kraju je sve objedinjeno u 15 godina. Sa svim žrtvama kontaktirao je u virtualnom svijetu, preko Snapchata i WhatsAppa, lažno se predstavljajući kao njihov vršnjak od svibnja 2024. do kraja 2025. godina. U nekim slučajevima njegove su ga žrtve odbile poslušati, a u nekim slučajevima im je prijetio.

Lažno im se predstavljao kao 16-godišnjak te je s njima manipulirao, iskorištavajući njihovu ranjivost, strahove, otuđenost, probleme s roditeljima i prijateljima. Nekim žrtvama je tvrdio da je zaljubljen u njih, drugima je tvrdio da će živjeti zajedno, treće je nazivao kravama i kurvama kada su odbile poslušati njegove zahtjeve, četvrtima je prijetio da će sadržaj njihove komunikacije, koji je uključivao i fotografije nagih žrtava, poslati njihovim prijateljima, roditeljima ili polijepiti po njihovoj školi. Takvo ponašanje je kod žrtva izazvalo strah, pa su bile prisiljene poslušati ga i učiniti što je tražio. A tražio je da se slikaju nage i šalju mu te fotografije ili da se pak diraju po intimnim dijelovima tijela, to snimaju i šalju mu ili mu omoguće da ih gleda dok to rade. I on je nekima od njih slao fotografije svog spolovila, dok je od nekih žrtva zahtijevao da ga gledaju dok masturbira. Od nekih je žrtva tražio i da s njim komuniciraju preko video poziva u koje je uključivao druge ljude, pa bi zatim žrtve tražio da se skidaju gole, diraju po tijelu, samozadovoljavaju, a taj je sadržaj onda moglo vidjeti više ljudi. Nekim žrtvama, koje su ga na Snapchatu pokušale blokirati, je pokušao ući u profil i nakon što je žrtva promijenila šifru, a toj je žrtvi pratio kretanje, kontrolirao s kim komunicira on line te prijetio da će objaviti njezine nage fotografije ako ga ne posluša...

Drugi detalji van presude su nepoznati jer je suđenje zatvoreno za javnost, a ime osuđenika se ne smije javno iznositi zbog zaštite maloljetnih žrtava. Sve se otkrilo kad je jedna od žrtava odlučila ipak sve reći roditeljima, a oni su sve prijavili policiji. Pretragom njegovog mobitela nađen je obilni dokazni materijal, video isječci i poruke. Digitalni dokazi su nađeni i u mobitelima žrtava. Priznao je krivnju, izrazio je kajanje, no to ne umanjuje koliko su njegova djela stravična.

Sutkinja je u obrazloženju presude istaknula i kako se ovakve strašne stvari mogu dogoditi svakom djetetu. Djeca misle da se sadržaj sa Snapchata briše, nisu svjesna da se takve fotografije mogu spremiti, dijeliti dalje i modificirati uz pomoć umjetne inteligencije. Apelirala je i na mjerodavne da razmisle o stvaranju zakonske regulative koja bi maloljetnicima onemogućila korištenje društvenih mreža kako bi ih se zaštitilo od ovakvih kaznenih djela.