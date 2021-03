S.S. (45), državljanin Srbije, koji je osumnjičen da je u BiH počinio kazneno djelo silovanja i spolnog odnosa s djetetom dobio je jednomjesečni pritvor, odlučio je tako sudac Kantonalnog suda u Zenici, a potvrđeno je Avazu.

On je osumnjičen da je silovao 14-godišnju djevojčicu u šumi u BiH. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, djevojčicu je upoznao putem jedne igrice na Facebooku, a na taj način ju je i namamio na kobni sastanak. Autobusom je došao iz Srbije i s djevojčicom se našao na autobusnoj postaji.

Potom ju je odveo u šumu gdje ju je prisilio na spolni odnos. Još veću tragediju je spriječio vlasnik lokalnog autootpada, koji je osumnjičenog pedofila svladao i zadržao do dolaska policije. On je primijetio da S. S. grli i ljubi djevojčicu, a potom je telefonom obavijestio njene roditelje o svemu što je vidio.

Počeo je pratiti pedofila, ali je on krenuo bježati u šumu. Pronašao ga je skrivenog iza jedne stijene, gdje ga je srušio na zemlju. Pedofil je u trenutku kada je uhvaćen u ruci imao crveni karanfil. Ubrzo su pristigli i drugi mještani koji su ga opkolili, uhvatili i iz šume izvukli do ceste gdje ga je preuzela policija. Tijekom saslušanja u Tužiteljstvu ZDK, osumnjičeni je rekao da je ranije osuđivan u Srbiji. On je naime i ranije napadao djecu.

Tužiteljstvo mu je odredilo pritvor, jer postoji mogućnost bijega obzirom da je strani državljanin, te da bi svojim boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke. Za ovo kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od deset godina ili teža kazna.