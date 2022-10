Pedofili nemaju sustav za stvarnu socijalnu rehabilitaciju

"Pružamo pravnu pomoć, dajemo pravne savjete, pratimo rasprave" predstavio je rad svoje Udruge njen osnivač Z. (71) iz Zagreba. A on je prije 20 godina osuđen kao pedofil jer je u Slavoniji silovao dvije djevojčice od 5 i 9 godina. Dobio je 10 godina zatvora, a kada je izašao osnovao je Udrugu za pomoć djeci i obiteljima koje su žrtve zlostavljanja. Zakon ga nije priječio u tome.

Presedan je to u našem sustavu koji bi trebao štititi žrtve no, u praksi štiti počinitelje. Osim toga, Z-a se 6 godina nakon izlaska iz zatvora smatra rehabilitiranim iako nije imao nikakvu obvezu 'pohađati' neke oblike socijalne rehabilitacije, a sada taj status 'nevinog' iskorištava tako što već mjesecima ponovo zlostavlja svoje žrtve; traži njihove adrese, Facebook profile, šalje im poruke preko poznanika i putem društvenih mreža, javno ih imenom proziva, vrijeđa i prijeti.

"One doživljavaju retraumatizaciju jer ih ponovo maltretira ista osoba. Ne samo da im javnim objavama imena vrijeđa ugled i čast, on ih ponovo emocionalno i psihički zlostavlja i njihova je trauma jednaka bez obzira što su to danas odrasle žene. Rehabilitacija pedofila je u cijeloj priči sporna jer mi nemamo razvijen sustav za rehabilitaciju pedofila. Pedofilija nije bolest koja se liječi tabletama i zatvorom. Tko je kod nas kompetentan procijeniti da li je pedofil nakon tzv. rehabilitacije sposoban suzdržati se od činjenja istih djela? To su ljudi koji bi trebali imati stalni nadzor i zabranu ikakvog rada s djecom, što kod nas nije slučaj. Samim tim što se on tijekom godina stalno vraća svojim žrtvama i sekundarno ih traumatizira, znak je da on počinjeno djelo i dalje ima u glavi. Te žene imaju pravo na zaštitu, ali i na psihološku pomoć koju bi svakako trebale potražiti" kazala nam je dr.med. Katarina Dodig Ćurković ističući kako preniske kazne pedofilima ne polučuju ni funkciju osvješćivanja gnjusnosti takvih djela. No, prema riječima zlostavljanih žena policija im je rekla kako svog zlostavljača moraju goniti privatnim tužbama jer oni tu ne mogu ništa.

