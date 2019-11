'Pelješki mora biti gotov do 2023. da ne izgubimo novac...'

Butković je u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" kazao da radovi na Pelješkom mostu idu dobro, a da će oni na pristupnim cestama početi sredinom studenoga.

- Uvijek me pitaju hoće li pristupne ceste i most biti gotovi isti dan, no to je teško predvidjeti. Po onome što sada vidimo neće biti velikih razlika. Sve to skupa mi moramo, a da ne izgubimo novac, završiti do kraja 2023. godine, no to će biti gotovo puno prije, rekao je Butković.

Ocijenio je da se mora raditi na Zakonu o javnoj nabavi, jer sada silni žalbeni postupci potpuno bezrazložno usporavaju velike strateške projekte. U tom je kontekstu naveo tvrtke s nula kuna na računu.

Izvijestio je da se radi na izmjenama toga zakona, kako bi u budućnosti te žalbe bile opravdane budući da one, kako je kazao, moraju imati smisao poboljšanja i ispravljanja postupka, a ne kupovanja vremena i zaustavljanja procesa.

Butković predlaže znatno poskupljenje žalbi.

- Tko ima dobru namjeru i bori se za posao, što je legitimno i u redu, žalbu će i platiti. Moramo to ozbiljnije postaviti, rekao je Butković. Pri tome je naveo natječaj za cestu u Rijeci koja, kako je rekao, spašava Zagrebačku obalu i vrijedna je 70 milijuna eura, a stigla je žalba tvrtke koja nema zaposlenih i koja se bavi nekretninama.

- Ta se tvrtka uopće ne bavi građenjem, ali će zaustaviti postupak na mjesec dana, rekao je Butković.

Po njegovim riječima, ozbiljno se razmatra izgradnja nizinske pruge od Zagreba prema Rijeci te će se ubrzo potpisati ugovor o bespovratnim sredstvima za dionicu Hrvatski Leskovac - Karlovac.

- Naravno da o tome razmišljamo, a dva su modela: putem koncesije, što utječe na financije države, te EU fondova koji su nam puno prihvatljiviji. Imamo pozitivne signale da bi se u novom operativnom programu EU-a mogao financirati taj dio prema Rijeci, tvrdi Butković.

U planu je, naveo je, i gradnja novih brodova za Jadroliniju.

- Nabavka flote za Jadroliniju je nešto što je moglo ići bolje. Uprava Jadrolinije priprema akcijski plan koji bi išao na ugovaranje i gradnju novih brodova i to će se početkom iduće godine realizirati, doduše samo ugovaranje, zaključio je.