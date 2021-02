Danas će se Pelješki most spojiti s kopnenim dijelom, odnosno, prvi stup koji izvire iz mora spojit će se sa stupom iz kopna. Davor Perić, inženjer građevine Hrvatskih cesta objasnio je kako će se ta dva dijela spojiti elementom dužine 52 metra i težine čak 587 tona.

Kineska nova godina proslavila se i u Komarni, a radnici su bili na dvodnevnoj stanci.

- Osjetilo se slavlje - rekao je Ivo Jerković, vlasnik objekta u kojem su smješteni kineski radnici za RTL Danas i dodao da su i oni pripremili poklone radnicima - domaće vino, maslinovo ulje i druge tradicionalne poklone.

Pelješki most bi, ovim tempom, mogao biti gotov do kraja godine.

- Nastavlja se montaža i zavarivanje segmenata čelične rasponske konstrukcije. U ovom trenutku je podignuto i montirano 27 posto segmenata. Dakle, 44 od ukupno predviđenih 165 - pojasnio je Perić.

Napreduju i pristupne ceste - prije nekoliko dana je probijen tunel Kamenice dug 499 metara, a traju radovi i na 488 metara dugom mostu Dumanja jaruga I, a krajem godine probijen je i najduži tunel u cijelom projektu, Debeli brijeg, dug 2,4 kilometra.

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić rekao je kako vjeruje da će se do turističke sezone 2022. moći voziti mostom do Dubrovnika.

U ponedjeljak će na gradilište u Komarni doći i premijer Andrej Plenković koji je prošlog tjedna na videosastanku inicijative Kina +17 rekao da je Pelješki most ima i simbolički značaj povezivanja Europske unije i Kine.

Iako se most i dalje naziva Pelješki most, nije sigurno da će mu to biti ime i kada bude gotov. Među raznim prijedlozima je i da se nazove prema glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.