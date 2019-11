'Pelješki most ostat će trajno obilježje naših odnosa s Kinom'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković sastao se s predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Lijem Zhanshuom, a obojica su potvrdili da dvije zemlje njeguju tradicionalno prijateljske i partnerske odnose. Sugovornici su istaknuli zadovoljstvo činjenicom da dvije zemlje imaju vrlo dobru i razgranatu suradnju na nizu područja od trgovine, znanosti, kulture do sporta.

Jandroković je Zhanshua pozvao u službeni posjet Hrvatskoj. U daljnjem razgovoru predsjednik Sabora Jandroković istaknuo je važnost sudjelovanja Hrvatske u inicijativi „Pojas i put“ i projektu „17+1“ čiji je uspješni sastanak na vrhu održan u travnju ove godine u Dubrovniku. Govoreći o osnaživanju gospodarskih odnosa, predsjednik Jandroković naglasio je da je jedna od ključnih prekretnica u osnaživanju odnosa i povjerenja dviju država izgradnja Pelješkog mosta koju vodi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. Naglasio je da je taj projekt iznimno važan Hrvatskoj s obzirom na to da će most spojiti hrvatski teritorij, a time i onaj Europske unije.

Foto: Sabor.hr

Zhanshu je naglasio naglasio da, iako su dvije zemlje udaljene, imaju bliske odnose te kako Kina smatra Hrvatsku jednim od najvažnijih partnera u EU i jugoistočnoj i srednjoj Europi. Istaknuli su zadovoljstvo i konstantnim rastom broja kineskih turista u Hrvatsku te izrazili uvjerenje da će se turistička suradnja dviju zemalja dodatno intenzivirati, pri čemu važnu ulogu ima ured Hrvatske turističke zajednice i HGK u Šangaju.

Jandroković je rekao da je zadovoljan da ove godine Hrvatska gospodarska komora ima vlastiti izložbeni prostor te da će se održati Hrvatsko-kineski poslovni forum na kojem će hrvatske tvrtke imati priliku predstaviti kineskim partnerima svoje proizvode, usluge, tehnologiju, ideje radi ostvarivanja konkretne poslovne suradnje.

Nakon sastanka izjavio je kako su obje strane izrazile veliko zadovoljstvo visokom razinom bilateralnih odnosa, kako onih političkih tako i gospodarskih.

Foto: Sabor.hr

- Posebno smo izdvojili važnost izgradnje Pelješkog mosta, to je prvi projekt koji se financira europskim sredstvima a da ga gradi jedna kineska tvrtka. On će sasvim sigurno ostati kao trajno obilježje hrvatsko-kineskih odnosa. Razgovarali smo i o sve većem broju kineskih turista koji dolaze u Hrvatsku, o mogućnostima novih investicija u Hrvatsku, ali spomenuli smo i hrvatske kompanije koje traže svoje mjesto na kineskom tržištu. Sveukupno, vrlo smo zadovoljni kako se razvijaju hrvatsko-kineski odnosi, i jedna i druga strana uvjerene su da će ti odnosi u budućnosti biti još bolji i još sadržajniji - rekao je Jandroković.