Penava: 'I dalje stojim iza toga. Stvorili smo bolesno društvo.'

Vukovarski gradonačelnik na konferenciji je jednakom žestinom kao i protekle godine, napao državu koja je po njegovom mišljenju, kako je rekao, bolesno društvo.

- Stvorili smo bolesno društvo i za takvo stanje nemamo izgovora; to stanje moramo mijenjati, kazao je podsjećajući na dijelove svog govora kojega je izrekao na prosvjedu. Iza toga stoji i dalje.

- Također ponavljamo sve zahtjeve koje smo onda izrekli. Stav ratnih žrtava je stav Vukovara. Nemam povjerenja u institucije i hrvatsko pravosuđe; nisam imao prije i nemam ni sada. Prvenstveno stoga što u proteklih 365 dana, otkako su neke žrtve izrekle svoja mučna svjedočanstva o zlostavljanjima, te ljude nitko nije pozvao da daju službenu izjavu. Prosvjed nije rezultirao ničime osim šutnjom i izbjegavanjem kontakata sa mnom kada sam pokušavao dogovoriti razgovore sa nadležnim ministrima i tijelima, poruke da trebamo gledati svoja posla, kako nije vrijeme za to što tražimo i meni omražena floskula 'neka institucije rade svoj posao'. Kroz medije su plasirana jedno pitanja tko stoji iza prosvjeda, koja je njegova skrivena agenda i o kakvim se političkim urotama radi, a nitko se opet nije bavio žrtvom Vukovara. Zato sam odlučio da novog prosvjeda neće biti, jer on bi morao imati razornu snagu, rušilačku, i iako bi ga podržali svi vukovarski branitelji sada sam odlučio biti pametniji, mirniji, kazao je Ivan Penava u izjavi za javnost, a podršku su mu došli dati Tomislav Josić, Đuro Glogoški, Zdravko Blažević ispred Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata, Zoran Marunček ispred Zbora udruge veterana gardijskih postrojbi te Dragutin Guzovski ispred društva logoraša.

Penava je fotografijama ubijenih civila i hrvatskih vojnika nad kojima likuju četnici i vojska JNA iz vremena ratnog Vukovara pokazao kako se na sasvim konkretnim primjerima hrvatska država ne pridržava svog vlastitog Ustava.

- Ako svaki čovjek ima pravo na život tko je osuđen za ubijanje 2717 Vukovaraca? Tko je osuđen za prekomjerno granatiranje Vukovara i stradanje civila? Ako je čovjekova sloboda i osobnost nepovrediva, tko je osuđen za organizaciju mreže logora u Srbiji gdje je zatočeno više od 6000 branitelja? Tko je osuđen za njihova mučenja i ubijanja? Koji je razuman rok u kojem se odlučuje o pravima stradalnika agresije na Vukovar? Ponudili smo rješenja za ova pitanja, ali se ništa nije dogodilo. Prosvjedom smo senzibilizirali javnost ali i ukazali na sustavno zanemarivanje Hrvatske temeljnih ljudskih vrijednosti, branitelja i Ustava, upozorio je Penava ne skrivajući svoj očaj i nezadovoljstvo.

Čak štoviše, dodaje Penava, Hrvatska je otišla toliko daleko da je stavila znak jednakosti između šahovnice i zvijezde petokrake.

- Spomenik Blagi Zadri nalazi se dva kilometra od spomenika četničkom junaku Vukašinu Šoškočaninu i nikome to ne smeta. Kažu nam, nije dobar trenutak, uvijek je neka urota, neki izbori, neki su pravilnici važniji od temeljnih vrijednosti. Jedini zaključak koji mogu osobno donijeti je da vama sa druge strane nikada neće biti dobar trenutak, niti pravo vrijeme i to zato što sebe stavljate na prvo mjesto, u centar svemira, iznad temeljnih vrijednosti Ustava, života i sudbina malih ljudi koji su se ugradili u temelje ove države. Vi ste ovdje zbog sebe i svoje karijere, a mi smo vam samo smetnja. Te stvari ćemo morati promijeniti. Ovaj grad i ovi ljudi posljednja su crta obrane, nešto ispred čega se stoji i što se brani, a na koje načine ćemo to činiti, pokazat će vrijeme" nagovijestio je Penava obrazlažući kako pod 'oni sa druge strane' misli na državne odvjetnike, suce, ministre, političare i sve one kojih se tiče žrtva Vukovara.

- Što se Vukovara tiče prvo idu temeljne vrijednosti i stradalnici Domovinskog rata. Tako kaže i Ustav. Za mene osobno tu politička stega i stranačka pripadnost nemaju nikakve veze. Kroz stranku kojoj pripadam pokušat ću ponovo te teme staviti na stol, bez kalkulacija. Ukoliko to bude moguće, hvala Bogu, ali ako bude na tragu ove sramotne šutnje, zahvalit ću se na suradnji i nastaviti svoj cilj nekim drugim političkim putem. Ako ne ništa drugo, ostat ću uspravan. Dinamiku rješenja ćemo vidjeti. Nemam potrebu ići do kraja. I ja imam svoju odgovornost kao gradonačelnik i građanin, a vi sami odlučite kolika je krivnja odvjetnika, sudaca svih sudova, ministara. Ako HDZ ima problem sa procesuiranjem ratnih zločina, onda ima problem sam sa sobom. Ako se potvrdi to društvo u kojem su Zadro i Šoškočanin jednaki, ja se u tom društvu ne vidim, odlučan je Penava koji je upozorio da svi prozvani nemaju savjesti ako budu, na dan obilježavanja pada Vukovara, došli u Kolonu sjećanja.

- Kako će se doći pokloniti žrtvama, sinovima Marijana Živkovića kojemu je sutkinja rekla da mora tugovati u tišini. Nije li njihov dolazak degutantan, isprazan, bez savjesti? S jedne strane tako tretirati branitelja, a s druge očekivati crveni tepih i ruže, kazao je Penava.

'Država je digla ruke od nas'

- Osjećam se napušteno i jadno. Država je digla ruke od nas. 27 godina čekao sam da netko nešta poduzme, a prošle sam godine sam podnio prvu tužbu protiv Srbije. Dan danas Ministarstvo branitelja nije odgovorilo na moja postavljena pitanja i zahtjeve. Država je trebala osigurati 5 milijuna kuna u proračunu za podizanje pet tisuća tužbi protiv Srbije. Od Ministarstva nismo dobili ni a. Napisao sam im da im se zahvaljujem na suradnji i rekao da mi nećemo ucjenjivati državu, nego ćemo skromno i sami boriti se za svoja prava, zaključio je logoraš i branitelj Dragutin Guzovski.