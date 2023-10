Penava ne mari za prozivke: 'Sve ostaje kako je najavljeno'

Pozivam Penavu da malo stane na loptu i da ovo ne koristi za političke obračune, rekao je predsjednik države Zoran Milanović kad je riječ o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Podsjetimo, vukovarski gradonačelnik predstavio je službeni plakat s velikim slovom "U" koje dominira u riječi "Vukovar" te najavio da će Kolonu sjećanja predvoditi HOS.

- Na kraju krajeva, što je rekao netko iz tzv. Vlade? Kažem 'takozvane' jer to sve radi jedan čovjek, vidjet ćemo jer Vlada sve to organizira. Meni su se najavili neki gosti iz inozemstva koji bi rado prošetali nove ili stare cipele ili svoje lice, ja bih ih rado vidio tamo, ali vidjet ćemo sad. Mislim da je previše vremena prošlo i da se vraćamo na to - rekao je Milanović.

Novinare je zanimalo hoće li Milanović biti u Vukovaru 18. studenog budući da je u nekoliko navrata napuštao događanja zbog obilježja HOS-a.

- Stojim i gledam. Donijet ću odluku - odgovorio je.

Potez vukovarskoga gradonačelnika izazvao je žestoku polemiku i mnogobrojne reakcije. Iz redova HDZ-a stigle su poruke kako provocira i da nema pravo privatizirati Dan sjećanja. Premijer Plenković prije je rekao da će Vlada, kao i do sada, sudjelovati u programu obilježavanja i izraditi cijeli dio drugih aktivnosti i programa.

- Kao i uvijek do sada, stupat ćemo u Koloni sjećanja i pokloniti se žrtvi Vukovara i svim hrvatskim braniteljima - kazao je Plenković i najavio da će se Vijeće za domovinski pijetet, mir i razvoj sastati 2. ili 3. studenog te da će se tad sagledati svi aspekti. Majka Jean-Michela Nicoliera, Francuza koji je branio Vukovar, čiji su fotografija i citat na spomenutom plakatu, tužna je zbog situacije u kojoj su njezina sina iskoristili u političke svrhe. Nitko je o tome nije kontaktirao, a da su je pitali, tražila bi da njegovu fotografiju uklone s plakata.

Ivan Penava, rekli su nam iz Grada Vukovara, na sve kritike nema dodatnih komentara.

- Sve ostaje kako je najavljeno - dodali su.

Penava je svima koji se ne slažu s vrijednostima Domovinskog rata, koji žele određivati koje vrijednosti trebaju poštovati, kao i one koji pokušavaju manipulirati HOS-om, sve koji će možda doći u odori HOS-a i “mjeriti kukuruz”, ali i ostale, od političara do veleposlanika, koji imaju nešto protiv HOS-a ili bilo koje obrambene postrojbe, zamolio da ne dolaze u Vukovar.

Plakatom izazvao mnoge reakcije

Službeni plakat Kolone sjećanja predstavio je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, ali on nije usuglašen s Vladom, odnosno Vijećem za domovinski pijetet.