Penava o uhićenjima: Tajming je sumnjiv, ne treba biti naivan

Koliko god je teško to prihvatiti kao logiku, uvijek postoje beskrupulozni kojima je sve žetončić, manipulacija i zbog toga imamo tih nesretnih 29 godina, poručio je gradonačelnik Vukovara

<p>Tajming je sumnjiv, korupcijske afere, naučili smo da kad god nešto gori, bacimo kost Vukovarcima. Na Vukovar je cijela država osjetljiva, najlakše je zaboraviti neke stvari. 29 godina nažalost gledamo tu praksu i tu vrstu politike, komentirao je vukovarski gradonačelnik <strong>Ivan Penava</strong> današnja uhićenja u Negoslavcima. </p><p>Podsjetimo, u srijedu ujutro je u toj općini uhićeno osmero mještana zbog sumnje da su sudjelovali u ratnim zločinima na Ovčari 1991. </p><p>- Koliko god je teško to prihvatiti kao logiku, uvijek postoje beskrupulozni kojima je sve žetončić, manipulacija i zbog toga imamo tih nesretnih 29 godina - rekao je Penava za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3901038/uhicenja-osmorice-osumnjicenih-za-ratni-zlocin-na-ovcari-za-rtl-danas-komentira-ivan-penava/" target="_blank">RTL Danas. </a></p><p>Na pitanje hoće li ponoviti tu sumnju i pred vrhom države u Koloni sjećanja, bude li je, rekao je da to se uvijek mora ponavljati.</p><p>- Dužni smo njegovati sjećanje i tražiti pravdu za svakoga. Međutim, treba reći i zahvaliti i onim profesionalcima koji su doveli i do današnjeg čina, ali ne treba biti naivan. Današnji čin uhićenja je samo jedna stavka u nizu koje trebaju dovesti do pravde i pravomoćnih presuda. Sigurno je da ovaj čin treba pozdraviti, odgovorne treba kazniti - zaključio je Penava.</p>