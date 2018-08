Pence: Kucnuo je čas, osnovat ćemo svemirske snage SAD-a

Američki potpredsjednik Mike Pence je u četvrtak najavio osnivanje "svemirskih snaga" koje je najavio Donald Trump kako bi Sjedinjene Države dominirale svemirom.

"Vrijeme je za ispisivanje novog poglavlja u povijesti naših oružanih snaga, za pripreme sljedeće bojišnice gdje će biti pozvani najbolji i najhrabriji Amerikanci kako bi spriječili i pobijedili novi val prijetnji našem narodu i našoj naciji", rekao je Pence u govoru pred vojnicima u Pentagonu.

"Kucnuo je čas da osnujemo svemirske snage Sjedinjenih Država", dodao je.

Rekao je da traju pripreme da te svemirske snaga postanu šesti rod oružanih snaga, uz kopnenu vojsku (US Army), vojno zrakoplovstvo (US Air Fore), mornaricu (US Navy) marince i obalnu stražu, kako je u svibnju odredio američki predsjednik.

Ali osnivanje novog roda vojske treba potvrditi Kongres, a potpredsjednik je rekao da će se taj proces odvijati u etapama, kako bi šesti rod bio osnovan do 2020.

On je zatražio od Kongresa da odobri dodatni proračun od 8 milijardi dolara u sljedećih pet godina.

Američki predsjednik Donald Trump je naredio u svibnju osnivanje svemirskih snaga kao šeste poluge američkih oružanih snaga.

"Za obranu Amerike nije dovoljna tek nazočnost u svemiru, moramo njime dominirati", dodao je.

Svemir je trenutačno pod nadležnosti zrakoplovstva, US Air Force.