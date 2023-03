Peović: Ako sam ja prekršila šutnju, onda su i Plenković, Grabar-Kitarović i mnogi drugi

DORH je digao optužni prijedlog protiv mene da sam 2019. kršila predizbornu šutnju Facebook statusom i objavom svoje fotografije kako u biračku kutiju ubacujem glasački listić i pozivam sve obespravljene da izađu na izbore. Ako sam ja prekršila predizbornu šutnju, onda su je prekršili i Andrej Plenković i Kolinda Grabar-Kitarović i svi drugi na tom tzv. festivalu demokracije na dan kad se izlazi na izbore i kada mediji snimaju kandidate, poručuje zastupnica Radničke fronte Katarina Peović, koju Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu optužuje da je 26. svibnja 2019., na dan europskih izbora, prekršila izbornu šutnju, a za što je predviđena kazna do 3984 eura (30.000 kuna).

'Hrvoj Šipek drži predavanja kako nemaju dovoljno ljudi i materijalnih resursa, a vidimo da itekako ima da čačka po Facebooku'

Naglašava kako se ovdje radi o političkom pritisku.

- Da stvar bude smješnija, Đuro Sessa, tadašnji predsjednik Državnog izbornog povjerenstva, taj dan je dao intervju u kojem kaže da je predizborna šutnja u suvremeno doba jedan atavizam, koji treba ukinuti zbog novih medija jer je to jednostavno nemoguće održati. Tako da mislim da se ovo ne može drugačije tumačiti nego kao politički pritisak, koji ide za tim da se financijski penalizira političke protivnike - kaže Peović i podsjeća na slučaj kolege Ivana Cingela.

- I nije ovo jedini politički pritisak, da se razumijemo, mi smo prošle godine imali našeg Ivana Cingela protiv kojeg je Općinsko državno odvjetništvo također diglo prijavu da je povrijedio nacionalne osjećaje. Odbačena je ta optužba, ali Državno odvjetništvo, Zlata Hrvoj Šipek, nam ovdje u Saboru drži predavanja kako nemaju dovoljno ljudi, materijalnih resursa i kako ne mogu raditi svoj posao, da bismo mi dobivali ovakve optužne prijedloge i vidimo da DORH itekako ima resursa da čačka po Facebooku. Da, to je bilo na anonimnu prijavu koja je došla DIP-u, Đuri Sessi, koji govori taj dan da je to atavizam i šalje onda to DORH-u prije zastare. Prilično je jasno da nije ovdje stvar predizborne šutnje nego nečeg drugog - ponovila je istaknuvši i apsurd ovog optužnog prijedloga.

- Čak sam očekivala da će optužni prijedlog ići linijom argumentacije da sam pozivanjem obespravljenih da izađu na glasanje sugerirala da glasaju za Radničku frontu, što bi bilo prilično nategnuta argumentacija, ali bi možda i bila neka argumentacija, no optužni prijedlog uopće ne ide na to nego tvrdi da je objavljivanje fotografije već kršenje predizborne šutnje - kazala je Peović.

Grmoja: 'Izborna šutnja je relikt kojeg bismo se trebali riješiti'

I Mostov Nikola Grmoja smatra da nije pravedno kazniti samo Peović kad ima i drugih slučajeva kršenja izborne šutnje. Kršio ju je, kaže, i on sam.

- Izborna šutnja je relikt kojeg bismo se trebali riješiti sada u sklopu predstojeće izborne reforme. Ako je Katarina Peović zaslužila optužni prijedlog, zaslužio sam ga i ja i većina zastupnika pa i sam premijer Plenković koji je na dan izbora davao izjave i pozivao ljude da izađu na izbore. Ako DORH diže optužni prijedlog zbog toga, onda smo svi zaslužili optužni prijedlog. Dakle, treba ukinuti izbornu šutnju kao relikt koji utječe i na manju izbornu izlaznost. Upravo suprotno, trebamo ljude taj dan pozivati da izađu na izbore - naglasio je Grmoja, koji je uvjeren da će ovaj optužni prijedlog DORH-a pasti na sudu ili će sam DORH na kraju odustati.

- Jer ne vidim nikakav smisao u tome budući da se radi samo o bezazlenom pozivu na izlazak na izbore, a ne za glasanje za njenu stranku - kazao je.

'Ispada da su druge teme i brojne afere DORH-u nebitne'

Očito su DORH-u druge teme i brojne afere nebitne, poručuje SDP-ov Mišel Jakšić.

- Očito je DORH sve kritike koje je primio u Saboru shvatio jako ozbiljno pa su se okrenuli raščišćavanju onih pravih tema i stvari, vidimo veliku efikasnost. Gledali smo taj status četiri godine, a to što se priča da imamo problem u optužnici Agrokor/ Fortenova/ Todorić, masu drugih afera za koje ne znamo što se s njima događa, ispada da je to nebitno i da će za to onda trebati valjda 12, 16, 20 godina. Što se tiče Peović, pošteno je reći da na dan izbora to radimo svi predvođeni Andrejom Plenkovićem - istaknuo je.

