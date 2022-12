Peović: 'Floskule su kako proračun pune poduzetnici, PDV plaćamo svi na svaku potrošnju'

Tijekom rasprave o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika kojima Vlada povećava plaće, osim sebi, tako i saborskim zastupnicima, predsjedniku države, Sabora, Ustavnog suda, ravnateljima zavoda, pravobraniteljima, sucima Ustavnog suda, od 1000 do 2000 kuna te Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi kojima je otvorila mogućnost za rast plaće i lokalnim čelnicima, zastupnica Radničke fronte Katarina Peović je naglasila kako, bez obzira koliko oni radili, zastupnici trebaju dijeliti sudbinu građana.

- Zbog toga volontiram u Saboru i sve iznad svoje redovne plaće na fakultetu dajem - istaknula je naglasivši kako će Vlada ovim izmjenama Zakona o dužnosnicima, kojima im se izjednačava osnovica s onom koju imaju službenici, a čime će i njima zbog ispregovaranog dogovora sa sindikatima plaće rasti za šest posto, situaciju dovesti do apsurda.

- Do sada je povećanje osnovice za izračun plaća dužnosnika Vlada određivala odlukom, što je nepopularno pa od 2014. to nije ni napravila. Sada ih se s ovom izmjenom dovodi u isti koš sa službenicima i pazite koja će se paradoksalna situacija zbivati - sindikalni čelnici javnih službi će pregovarati za povišicu svoje osnovice s ministrom čija će osnovica rasti kao rezultat tih pregovora - poručila je dodavši kako već ionako postoji ta negativna klima u društvu između javnog i privatnog sektora.

2008. i 2009., dodala je, mediji počinju gurati priču o uhljebima te da tada kreće umjetno stvorena bitka između javnog i privatnog sektora.

- I umjesto da su radnici jedinstveni, da se radnici iz javnog sektora bore i za radnike u privatnom sektoru i da privatni traže prava koja su izborili radnici u javnom sektoru, mi imamo bitku između uhljeba i onih na slobodnom tržištu. Ne samo da mislim da je to potpuno izmišljena priča, to da PDV puni proračun, PDV je širok porez, regresivan porez kojeg plaćamo svi na svaku potrošnju i to je ono što puni naš proračun, a ne naši poduzetnici, kako se tim floskulama pokušava nas ovdje uvjeriti. Nisu ni poduzetnici loši, nema tu nikakvog sukoba, to se radi samo zato da bi se sukobilo one koji bi trebali biti homogeni - poručila je dodavši kako se ovime samo uvodi još jedan korak razdora.

- Imamo situaciju da zastupnici u Saboru dobivaju božićnicu, šest posto povećanja ionako puno prevelikih plaća u odnosu na prosječne plaće - rekla je.

