Peović: Karta velike Mađarske je simbol, slikovit prikaz hrvatskog suverenizma danas

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović za saborskom se govornicom osvrnula na mađarskog premijera Viktora Orbana i njegov šal s kartom velike Mađarske kojoj su pripojeni dijelovi Hrvatske, a koji je nosio na prijateljskoj utakmici između nogometne reprezentacije Mađarske i Grčke u Budimpešti. A to nije prvi put da Orban svojata dijelove Hrvatske i susjednih teritorija. Peović se obrušila na predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića jer na to ne reagiraju.

- To je valjda neka frustracija nakon gubitka teritorija nakon Prvog svjetskog rata. Naš predsjednik se smije, premijer ne misli da bi trebao reagirati, Suverenisti šute. Ta karta je simbol, slikovit prikaz hrvatskog suverenizma danas, to je ono o čemu mi govorimo kad govorimo o MOL-u, predaji energetskog suvereniteta, a ova Vlada i predsjednik to ne misle mijenjati - poručila je.

Govoreći o INA-MOL-u naglasila je kako imamo apsolutno pravo nacionalizirati INA-u, poništiti ugovor sklopljen temeljem koruptivnog djela i vratiti je u naše ruke.

- Mnoge zemlje poništile su bilateralne ugovore koji sadrže štetnu klauzulu o arbitraži. Stvar je političke volje, a ne pravnog okvira. Zato sam govorila o kvislinškog vladi pa su me izbacili iz sabornice - istaknula je.

​Na kartu velike Mađarske reagirao je na Twitteru Alin Mituta, rumunjski zastupnik u Europskom parlamentu, poručivši da bi zbog ovakvih stvari lideri Europske unije treba kazniti i izolirati Orbana.

- Ovo je još jedan neodgovoran potez Viktora Orbana, koji se danas pojavio sa šalom na kojem je karta velike Mađarske. To je revizionistička gesta koja Orbana stavlja uz bok Putinu, koji također sanja o promjenama granica. EU čelnici bi ga trebali sankcionirati i izolirati u Europskom vijeću - napisao je Mitula.

