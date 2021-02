Katarina Peović iz Radničke fronte sinoć je u Oporbenom zarezu HTV-a komentirala prosvjed poduzetnika i rekla da iza njega stoji opasna udruga koja zagovara liberaliziranje mjera samo u svom sektoru.

- Da je do tih poduzetnika koji su organizirali prosvjed, vjerojatno bismo imali stotine zaraženih dnevno. Mislim da je riječ o opasnim političkim stavovima jer su oni itekako krenuli u političku ofenzivu - rekla je Peović.

Kaže da nisu htjeli podržati Mostov prijedlog oko ukidanja obveznih članarina u HGK jer se radi o sukobu dvaju lobija kapitala u kojem nisu htjeli sudjelovati.

- To je bio politički potez jedne rigidne neoliberalne desnice, to je inicijativa Glasa poduzetnika da se razumijemo. Mi smo bili suzdržani, to je bilo na neki način u korist Mostovu prijedlog. Riječ je o opasnom napadu na javni sektor. Udruzi Glas poduzetnika svi koji rade u javnom sektoru predstavljaju uhljebe, ovo je samo korak prema ofenzivi u koju kreću - rekla je Peović dodajući kako nitko ne brani HGK te da su svjesni ozbiljnog problema političkog kadroviranja.

Nije dugo čekala na odgovor koji joj je poslao Hrvoje Bujas iz Glasa poduzetnika.

On je preko Facebooka napisao da se radi o uhljebskoj ekipi bez dana staža u privatnom sektoru, koja je na 'naivnosti' Možemo uletjela u Sabor.

- Nas poduzetnike i obrtnike, osim što smatraju “klasnim neprijateljima”, bi prvo opljačkali, nacionalizirali nam imovinu po starom i već viđenom modelu, a onda nas poslali u gulage, a možda bi nas cak i po “kratkom postupku”. Recite im sto mislite na svakim izborima kao i do sada, njihovih 1% je bas toliko i previše! - napisao je Bujas. Dodao je da je dosta našim građanima ekstrema bilo sa lijeva, sa desna, a pogotovo onih koji ne bi ništa radili.

- Toliko laži i toliko mržnje prema poduzetnicima i obrtnicima davno nisam vidio u javnom prostoru...do dolaska RF ili ti “KPJ”. Naravno da je ona poprilično iskompleksirana propalim marksističkim teorijama 19 st. u interpretaciji svog mentora - Kapovića. Ona jednostavno i nema svoj stav, samo je instruirana što i kako reći. Naravno da je laž da si desno ako si za tržišnu ekonomiju i liberalnu demokraciju (ona koja štiti manjine u svakom kontekstu) i ako želiš manje poreze i regulacije, više slobode i manje utjecaja države, naravno da je laž da su svi u Javnom sektoru uhljebi, no istina je da su oni u birokratskom segmentu Javnog sektora mahom uhljebljeni...a ona i Ribić se kriju iza produktivnog dijela Javnog sektora, naših sestara, doktora, policajaca, vatrogasaca...koji su potplaćeni baš zbog ovih iznad prosječnih plaća političkih uhljeba - napisao je Bujas.

- Ovakav napad od političke partije na neovisnu i jaku Udrugu iz civilnog sektora, je samo dokaz njihovog mentalnog sklopa, totalitarističkog u “dobroj staljinističkoj maniri”, ne dao Bog, da su takvi blizu Vlasti, vjerujte mi, verbalni delikt bi bio prvo sto bi vratili, a na tome ne bi stali! Pokažimo joj srednji prst, zajedno...🖕 - dodao je u Facebook statusu.