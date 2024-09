Peras: Radila sam sve po uputama Zdravka Mamića

Nakon Mirka Barišića, na klupu za svjedoke došla je i Vlatka Peras, donedavna predsjednica Uprave NK Dinamo. Ona je također već u dva navrata svjedočila u postupku protiv braće Mamić i ostalih optuženika u aferi izvlačenja novca iz Dinama. I ona je rekla da je u Dinamu od 1998. godine, kada je prvo radila kao tajnica u PR službi, potom tajnica kluba, šefica kabineta voditelja uprave, pa je 2016. godine postala član Uprave i na kraju predsjednica Uprave od 2019. do ove godine kada je smijenjena.

"Kao tajnica radila sam ugovore o radu, o transferima, jedno vrijeme i registracije igrača, sve po uputama Zdravka Mamića, a nekada i Damira Vrbanovića dok je bio sportski direktor. Mamić je pregovarao o transferima igrača, ugovorima, uvjetima i ostalom. Izrađivala sam i ugovore za inozemne transfere. Vrbanović je te ugovore pregledavao prije potpisivanja. Došlo je do promjena u radu Uprave od 2016. godine kada je Mamić postao savjetnik Uprave i bio prisutan na sastancima" rekla je u uvodu o poslovanju kluba Peras.

Ispričala je kako su u pregovorima o svakom inozemnom transferu vezanom za igrače sudjelovali njihovi agenti kao posrednici.

"Svaki agent ima svoju tvrtku preko koje posluje. Imala sam priliku viđati i upoznati te agente. U tim je pregovorima i Dinamo imao svoje agente, posebno kod prodaje svojih igrača u neki strani klub. Naši agenti su bili, među ostalima, Velibor Momčilović, Nikky Vuksan, Dario Zahora.. U nogometu je nemoguće da jedan klub kontaktira drugi klub i da se oni dogovaraju oko transfera. To tako ne ide. Klubovi angažiraju agente da bi prodali nekog svog igrača. Prošle godine su klubovi isplatili 880 milijuna eura agentima na ime tih posredovanja. Agenti su ti koji pregovaraju u ime igrača, na kraju i naplate tu uslugu kroz proviziju. Primjerice, kada je nedavno Dinamo prodavao Josipa Šutala, došao je agent ispred Ajaxa pregovarati s agentom Dinama. Zahvaljujući našem agentu za tog smo nogometaša dobili daleko već iznos nego što je agent Ajaxa nudio. Na isti način funkcionira i kupnja igrača. Naravno da Dinamo plaća svoje agente. U jednom je trenutku FIFA promjenila pravilo i rekla da agent može biti bilo tko, primjerice roditelji igrača, no to se sada opet promjenilo pa sada opet agenti mogu biti samo licencirane osobe" pojasnila je Peras rekavši kako se ne sjeća ni jednog imena agenta koji je sudjelovao u čuvenim transferima naših poznatih igrača jer ti agenti ne dolaze njoj.

Kazala je da je čula za firmu Corporate Advantage i da je ona od Zdravka Mamića, ali ne zna da li su igrači kojima je Dinamo dugovao novac svoja dugovanja prodali tvrtki Corporate Advantage.

"Mislim da su Ladić, Jeličić i Goran Jurić podigli tužbu protiv Dinama vezano za dogovanja. Znam da je Ladić dobio presudu u svoju korist. Nemam saznanja da se klub nagodio s Jeličićem i Jurićem oko toga" rekla je.

Peras nije znala kome su i da li su uplaćivane provizije vezane za kupovinu nogometaša Matthiasa Chage, prodaju Tina Jedvaja u Romu, Čorluke u Manchester City i dolazak Šimunića u Dinamo.

"Nisam sigurna u kojim je sve transferima Dinamo imao agente i koje. Sigurna sam da je Mario Mamić posredovao u transferu Luke Modrića jer je bio njegov agent, a bio je i agent Dinama u nekim transferima. Odluku o tome da on bude angažiran kao agent Dinama donio je Zdravko Mamić. Transferno obeštećenje i podjelu istoga imali su igrači Mateo Kovačić, Tin Jedvaj, Luka Modrić, Čorić, a nisam sigurna za Dejana Lovrena. Odluku o tome koji će igrač imati pravo na transferno obeštećenje donosio je Zdravko Mamić. Nije mi poznato što je sa transfernim obeštećenjima koje su trebali dobiti ostali igrači, odnosno da li su oni to dobili ili su pravo na to prodali" rekla je Peras.

Tužitelj je svjedokinji prezentirao ugovore koje je ona sačinila, a koji su sklopljeni između Dinama i nekih inozemnih tvrtki vezano za podjelu transfernih obeštećenja nekih igrača.

"Sve te ugovore pisala sam po nalogu Zdravka Mamića. Dok je bio predsjednik on je bio taj koji je donosio odluke u ime uprave; njegovim se odlukama nitko nije protivio" odgovorila je dodajući da kao članica i predsjednica Uprave kluba nije bila upoznata s time da je Dinamo sklapao nagodbe s inozemnih tvrtkama koje su bile vezane za transfere igrača.

"Postojali su ugovori Dinama i igrača o podjeli transfernog obeštećenja. Igrači su potraživali ta obeštećenja. Nekima od njih Dinamo je isplatio taj novac na račune u inozemstvu. Neki su ih prodali stranim tvrtkama. No, Dinamo to nije htio isplatiti stranim tvrtkama pa je došlo do suda. Te je predmete na sudu u ime Dinama vodio Tomislav Svetina, ali Trgovački sud u Zagrebu je rekao da to ipak moramo isplatiti. Osobno nisam upoznala predstavnike tvrtki kojima smo to morali isplatiti" svjedočila je Peras o financijskom poslovanju Dinama koji je optužnicom najsporniji jer se sumnja da se upravo kroz inozemne tvrtke iz kluba izvlačio ogroman novac. Dodala je i da su u Dinamu provjeravali da li agenti imaju pravovaljane punomoći igrača koje zastupaju, ali nisu provjeravali tko su stvarni vlasnici njihovih agencija.

"U ugovoru o posredništvu nije bilo nužno navesti ime agenta, ali smo navodili me agencije" dodala je.

Filip Glavaš, branitelj Zdravka Mamića, upitao je svjedokinju da li poznaje Marija Mamića.

"Poznajem Marija Mamića. Dolazio je u klub. On je bio nogometni agent i menadžer Modrića i Jedvaja za koje je Zdravko Mamić donio odluku da će imati podjelu nogometnog transfera. Mislim da je bilo dopušteno da on bude menadžer nekih igrača iz kluba čiji je predsjednik uprave njegov brat Zdravko Mamić. To su pravila FIFE, ali je Ministarstvo sporta naknadno utvrdilo da se radi o sukobu interesa. Po meni nije bilo ništa sporno u tome što Mario Mamić obavlja neke poslove za klub i što su mu ti poslovi plaćeni" odgovorila je dodajući kako poznaje i Zorana Mamića te da je on bio zadužen za sportske aspekte kluba u smislu odlučivanja koji igrač bi mogao na koje mjesto, Osim toga bio je i član Uprave. Zoran Mamić nije sudjelovao u odlučivanju oko podjele transfernog obeštećenja.