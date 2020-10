'Periske su potpuno izumrle, ali se nadamo da ćemo ih vratiti'

Znanstvenici sumnjaju da bi iza nezaustavljivog pomora periski, koji se od 2016. godine iz Španjolske proširio na cijeli Mediteran, stoji parazit koji napada probavni sustav periske i ona se više ne može hraniti pa umire

<p><font size="5">Manje od dvije godine trebalo je da skoro sve jedinke Pinnae nobilis, plemenite periske, endemske vrste na Mediteranu i drugog najve</font><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">ćeg školjkaša na svijetu, jednostavno uginu. Ubili su ih, pojedinačno ili u kombinaciji, parazit Hapolosporidium pinnae i bakterija iz roda Mycobacterium. </font></font></p><p><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">- Istina je. Sve je započelo još 2016. godine u Španjolskoj. Od tamo je krenulo i proširilo se morskim strujama do nas. Došlo je do nezapamćenog pomora periski. Mi smo taj parazit otkrili tek 2019. godine u našem moru, ali tad je već bilo prekasno. Radi se o parazitu koji pripada skupini pruskavaca na periskama napada cijeli njen sustav rekao je Hrvoje Čizmek iz Udruge istraživača mora 20.000 milja. Objasnio je da periska filtrira more, a parazit joj ulazi kroz sustav za filtraciju nakon čega ulazi u probavu. </font></font></p><p><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">- Periske tada nemaju mogućnost hranjenja i zapravo tako umiru - rekao je Čizmek. Dodao je da se trenutno nalazi u Istri. Naime, kaže, tamo su u lipnju ove godine našli čak 6000 komada periski i označili su ih GPS-om. Bile su kod rta Kamenjak. </font></font></p><p><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">- Tada je 15 do 20 posto periski bilo živo, a sada, evo, više nije niti jedna jedina - razočaran je Čizmek. Međutim, on ne gubi nadu. Kaže kako će sada pustiti da priroda odradi svoje te kako se nada da će se periske ipak oporaviti. </font></font></p><p><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">- Dobivamo dojave građana o pojedinačnim primjercima i upravo za njih gajimo neku nadu. Ako se ti primjerci oporave, cijela bi se stvar mogla preokrenuti. Tome se nadamo - rekao je Čizmek. Nade polažu i u pulskom akvariju u kojem su, kako tvrdi Čizmek, znanstvenici uspjeli izdvojiti tridesetak odraslih primjeraka koje održavaju na životu. Pitanje je hoće li u takvim uvjetima na kopnu postići i njihovo razmnožavanje. Čizmek napominje kako postoji mogućnost da su za sve krive klimatske promjene, odnosno povišena temperatura mora koja pogoduje širenju bolesti i smanjuje imunitet cjelokupnom podvodnom svijetu. </font></font></p><p><font face="Calibri, sans-serif"><font size="5">- Važno nam je da se periske spase jer želimo imati što veću biološku raznolikost i nikad nije dobro da jedna cijela vrsta izumre - zaključio je Čizmek. </font></font></p>