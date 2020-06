Pernar vs Milinović: Političari goli do pasa, pokazuju mišiće

Ivan Pernar iz Živog zida je 'svratio u Karlovac do žene da napravi mali čin ljubavi'. S kosilicom. Ispred svoje vikendice na Viru svojedobno je Darko Milinović sličnu priču pričao i s grabljama i s utezima

<p>Politički i PR eksperti odavno su jednoglasni u tome kako JFK ne bi pobijedio Nixona da se nisu sučelili u prvim izborima za američkog predsjednika u eri televizije. Nama je još malo pa vrijeme za prve: korona-izbore.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: SABORSKA STRAŽA IZBACUJE PERNARA</strong></p><p>Prerogativ vladajućih je da izbore raspišu u okviru rastezljivog zakonskog roka, a pravo političara i političarki da poene (pozitivne ili negativne) ubiru na račun minulog rada, obećanja, glasačke pronicljivosti ili gluposti i... Na račun izgleda.</p><p><strong>Ivan Pernar</strong> iz Živog zida kandidira se pod motom 'Dosta pljačke' i hashtagom #beskompromisno. I usput, kako sam kaže, "na povratku u Zagreb svrati u Karlovac do žene da napravi mali čin ljubavi". Pokosi joj travu. Gol do pasa i sav sretan...</p><p>Gotovo je cijelo desetljeće prošlo od foto-spektakla na istu temu kada je pred foto-aparatima ispred svoje vikendice na Viru travu kosio pa grabljao i nekadašnji HDZ-ov ministar, <strong>Darko Milinović</strong> (57).</p><p>Aktualni Ličko-senjski župan se nakon kosilice, naravno - gol do pasa, prihvatio i utega, otkrio tajnu svoje tada ni 50-godišnje mišićavosti. Pernar danas ima 34 godine, a ovo je podsjetnik na Milinovićevo izdanje:</p><p>Pernar u živom zidu s kosilicom ili ex-Hadezeovac dr. Dado na svojoj terasi s utezima? Na kraju je sve, kao i u politici - stvar ukusa...</p>