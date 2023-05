Pet konja zarobljeno u štali kod Karlovca! Vlasnik: 'Skinut ću se u kupaće i izvesti ih, hladno je'

Alarmantno je, ali mislim da će se to preko noći riješiti i da će se to uspješno završiti. Konji su preplašeni jer osjete vodu da navire. Konji koje sam spasio su na pašnjaku, na sigurnom su. Emotivno sam vezan za konje, za sve životinje, to je teško gledati. No, priroda čini svoje, a ljudi pomažu i mogu im svima samo zahvaliti, rekao je Antun (70) iz Karlovca kojem je poplavljena kuća i dvorište.

Posjed ne želi napustit sve dok konji o kojima se brine cijeli život ne budu na sigurnom, piše N1. Njih 14 je uspio spasiti, a pet ih je zaglavljeno.

- Ovo mi je četvrta neprospavana noć. Konji mogu izdržati neko vrijeme, ali ne mogu predugo, hladna je voda, velik je to strah. Konj je inače plaha životinja i ovakve situacije su za njega problematične. Ako vatrogasci ne uspiju, otići ću do konja, skinuti se u kupaće gaće i ako ne ide drugačije, tako ih izvesti iz štale. Ništa mi ne treba, samo da te životinje u našoj zemlji da su zaštićene, trebalo bi ih više štititi - rekao je suznih očiju Antun.

Podsjetimo, prema procjenama Hrvatskih voda, maksimalni vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu očekuju se tijekom noći sa srijede na četvrtak.

Kupa i Korana u Karlovcu sinoć su rasle čak 15 centimetara u satu. Vodostaj obiju rijeka prešao je 8 metara i proglašeno je izvanredno stanje.

