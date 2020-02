Pete Buttigieg: Homoseksualac vjernik koji želi u Bijelu kuću

Naprotiv, taj 38-godišnji tehnokrat i deklarirani homoseksualac ističe svoje iskustvo gradonačelnika South Benda, gradića u Indiani, kad god mu se pruži prilika. Ondje je, uvjerava, razvio autentičniji odnos s Amerikancima od onog koji imaju elite u Washingtonu.

Politički centrist, prošle se godine upustio u bitku za demokratskog protukandidata Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u studenome. Prije toga mora se suočiti s poznatijim, ali i dvostruko starijim, demokratskim kandidatima.

Pete, kako ga često zovu jer mu je prezime malteškog porijekla teško izgovaraju (boot-edge-edge), znao je nadići svoju mladu dob, manjak iskustva na nacionalnoj razini i nedovoljnu ozloglašenost i postići velik uspjeh na demokratskim predizborima u Iowi, na kojima je u vodstvu nakon objave rezultata s dvije trećine biračkih skupova.

Izvrstan govornik, odskočio je svojom smirenošću i samouvjerenošću, očitim poznavanjem bitnih pitanja, čak i onih najosjetljivijih kao što je geopolitika, ističući svoje vojno iskustvo budući da je proveo sedam mjeseci u Afganistanu.

Ostavio je dojam vjerodostojnog autsajdera u odnosu na druge demokratske kandidate, među kojima je bivši američki potpredsjednik Joe Biden, koji je već dugo u vodstvu u ispitivanjima javnog mnijenja, te senator Bernie Sanders, velika nada lijevog krila stranke.

Ta dva politička veterana nisu znala kako ga zaustaviti, dok je on ustrajno ponavljao biračima da to što je novo lice na političkoj sceni nije usamljen slučaj u povijesti predsjedničkih izbora.

- Svaki put kada je moja stranka ušla u Bijelu kuću u zadnjih pedeset godina, to je bilo zahvaljujući novopridošlom kandidatu u nacionalnu politiku, okrenutom budućnosti, koji nije bio oblikovan životom u Washingtonu i koji je otvorio put novoj generaciji, rekao je na skupu proteklog vikenda u Wateroloou u Iowi.

"Tako se pobjeđuje"

Njegov adut je njegova biračka podobnost.

Istaknuo je neka progresistička stajališta, ali vjeruje da bi svojim umjerenijim stajalištima o zdravstvenom osiguranju i porezima mogao privući centrističke birače, one neovisne odnosno one koji nisu deklarirane pristaše ni Demokratske ni Republikanske stranke i one republikance koji su prije glasali za Trumpa, a sada traže alternativu.

Buttigieg je iskoristio obilaske Iowe i kako bi privukao okruge koji su 2012. podržali Obamu, a 2016. Trumpa.

- Privlačimo puno republikanaca koji to više ne žele biti i koji su odlučni okrenuti stranicu, rekao je u nedjelju u Ottumwi.

Zagovornik nacionalnog jedinstva

Ako njegova pobjeda u Iowi preraste u veći izborni uspjeh, to će biti veliko postignuće.

Unatoč njegovu impresivnom talentu za prikupljanje donacija, ispitivanja javnog mnijenja na nacionalnoj razini svrstavaju ga tek na peto mjesto. Nedovoljno je, naime, na glasu u odnosu na etablirane kandidate.

Slaba mu je i potpora među afroameričkim biračima, koji su ključni za demokrate.

Njegova spolna orijentacija, čini se, ima relativno slab utjecaj na birače. Deklarirani je homoseksualac i od početka kampanje pojavljuje se u javnosti zajedno sa suprugom Chastenom Glezmanom (30), s kojim se vjenčao u protestantskoj katedrali u South Bendu u Indiani 2018.

Diplomirao je na Harvardu i govori sedam jezika, a zadnjih mjeseci radije stavlja naglasak na svoju protestantsku vjeru nego na istospolnu zajednicu.

Kao gradonačelnik je redovito komentirao javne istupe konzervativca Mikea Pencea, bivšeg guvernera Indiane koji je postao potpredsjednikom SAD-a.

Za njega je tako jednom prilikom kazao da je poput "navijačice porno zvijezde" u Trumpovoj administraciji.

Kako mu se kampanja zahuktavala, predstavljao se kao zagovornik nacionalnog jedinstva nakon društvenih podjela u Trumpovoj eri.

Zauzima se da svi Amerikanci imaju zdravstveno osiguranje, ali predlaže da mogu birati između dviju opcija, javne i privatne.

Podržava također sindikate i predlaže da se poveća broj sudaca Vrhovnog suda.