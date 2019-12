Petek: 'Za invalide, Zagreb nije grad jednakih mogućnosti'

Zagrebački zastupnik Renato Petek (Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez) u utorak je, u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, upozorio kako u Zagrebu živi oko 85.000 osoba s invaliditetom, što je oko 11 posto ukupnog broja stanovnika, ali da za sve njih Zagreb nije grad jednakih mogućnosti.

- Time se krši temeljno ljudsko pravo osobama s invaliditetom, pravo na mobilnost - istaknuo je Petek na konferenciji za novinare ispred pothodnika Importanne na Glavnom kolodvoru.

Petek kaže kako je gradonačelnik Milan Bandić na prezentaciji tramvajskih platformi u ZET-u 2017. obećao osobama s invaliditetom da će platforme biti ugrađene u sve niskopodne tramvaje do kraja lipnja 2017. godine, ali da se to do danas nije ispunilo.

- Dvije i pol godine poslije, rampe su ugrađene u 55 posto niskopodnih tramvaja. Kada ih ugrade u sve, bit će pokrivena polovica tramvaja koji prometuju - kaže Petek.

Što se autobusnog prometa tiče, kaže da je od 435 autobusa njih 366 niskopodnih ( 84 posto), što automatski ne znači da osoba s invaliditetom može ući u niskopodni autobus jer to ovisi i o stajalištima, ali i trenutnoj situaciji, gužvama, educiranosti i dobroj volji vozača.

Petek kaže da ZET ima i specijalizirani prijevoz sa 26 kombi vozila, 16 za prijevoz osoba s invaliditetom i 10 za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, prosječne starosti 10 godina, te da uskoro slijedi nabavka nova četiri vozila.

Navodi da je lani u stalnom prioritetnom prijevozu bilo 120 osoba - 42 djece i 78 odraslih, za povremeni prijevoz registrirane su 1524 osobe, a aktivno prijevoz koristi 1427 osoba.

- S obzirom da taj prijevoz porezne obveznike godišnje stoji sedam milijuna kuna, tražit ću od Gradske skupštine da se utvrdi je li ovo najbolja opcija, na što novac odlazi te zašto i dalje imamo značajan broj primjedbi na tu uslugu - najavio je gradski zastupnik Petek.

Istaknuo je i kako trenutno u Zagrebu ne postoji taxi usluga prijevoza osoba u kolicima, a što je važno i za turiste koji su osobe s invaliditetom.