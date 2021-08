Pred zastupnicima zagrebačke Gradske skupštine danas je na dnevnom redu odluka gradonačelnika Tomislava Tomaševića o stopiranju mjere roditelj-odgajatelj, odnosno zaustavljanju novih prijava od 5. rujna. Na to su HDZ i Most podnijeli amandmane. Most traži da se taj rok produži do kraja veljače 2022., a HDZ do 1. lipnja iduće godine.

Igor Peternel naglasio je kako se Domovinski pokret protivi ukidanju te mjere.

- U zemlji u kojoj se navodno zalažemo za demografske mjere, u kojoj demografiju smatramo jednim od vitalnih problema za društvo, ne možemo si dozvoliti ukidanje mjere koja daje rezultate - poručio je istaknuvši kako se lani 28 posto više obitelji odlučilo za treće dijete zbog ove mjere.



- Ova je jedna od vrlo rijetkih mjera koja je za vrijeme bivšeg gradonačelnika bila vrlo transparentna. Mjera je to koja financijski vrednuje i ženu i njen rad kod kuće te čudi da i feministkinje, koje su okupljene oko Možemo, ne podržavaju tu mjeru - rekao je.

Mjera nije sjajna, slaže se, zasigurno može biti bolja, naglašava. Zato ju ne treba ukidati nego poboljšati, smatra Peternel.

- Može se skratiti trajanje do kretanje djeteta u prvi razred, ukinuti nezaposlenost kao preduvjet te ne isključivati pravo da dijete može ići u vrtić - naveo je.

HDZ-ov Mislav Herman istaknuo je kako bi se prolongiranjem roka za ukidanjem mjere na 1. lipnja iduće godine omogućilo onim ženama koje su zatrudnjele u prosincu, ali i još do sada, u obiteljskoj želi za trećim djetetom također mogu prijaviti za mjeru, a u tom periodu bi bilo dovoljno vremena za evaluaciju same mjere.

- Ako od 6. rujna obustavite ovu mjeru, sve žene koje su zanijele u prosincu 2020., što je četiri do pet mjeseci prije kampanje i govorenja o ovome u javnosti, se neće moći prijaviti. Ako će roditi u terminu, one neće moći koristiti mjeru - poručio je.

Gradonačelnik Tomašević uzvratio mu je kako govori potpuno krivo te da žene koje su zanijele u prosincu ionako se ne bi mogle sada u rujnu prijaviti za mjeru da se ona i ne stopira.

- To što vi govorite nije točno. Naime, na ovu mjeru se ni ne možete prijaviti odmah čim rodite nego mora proći minimalno šest mjeseci porodiljnog. Vaša matematika uopće ne stoji - poručio je.

SDP će, istaknuli su, stopiranje mjere podržati.

- Ovu mjeru treba detaljno preispitati, analizirati i evaluirati. Nije značajno porastao broj novorođene djece zbog ove mjere od 2016., migracije mladih ljudi ne da se nisu zaustavile nego se svake godine povećavaju... Nema imovinskog cenzusa pa se može prijaviti i onaj čiji supružnik zarađuje 40.000 kuna mjesečno. Smatramo i da ova mjera diskriminira obitelji s jednim ili dvoje djece. Predugo traje, do 15. godine najmlađeg djeteta, djeca ne smiju ići u vrtić, zakinuta su za ranu socijalizaciju, žene su ovime isključene s tržišta rada i kada se vrate neće biti konkurentne - istaknula je Davorka Moslavac Forjan.

Različita tumačenja oko rezultata mjere

Lovro Marković u ime Mosta naglasio je suprotno - kako je broj treće novorođene djece od uvođenja ove mjere porastao. Smatra da najprije treba evaluirati rezultate pa onda donositi odluku o stopiranju novih prijava.

Herman se pita što je sporno u tome da mjeru mogu koristiti i oni čiji supružnik zarađuje desetke tisuće kuna mjesečno.

- Ako imamo demografsku mjeru i supružnika koji ima 40.000 kuna, pa što je loše u tome da drugi supružnik koji ostaje doma s djecom koristi 4268 kuna? Pa nema u tome ništa loše, demografska mjera je jednaka za sve. Zar je diskriminirajuće imati dobra primanja? Ne smijemo gledati stvari populistički. U krajnjem slučaju, imamo li uopće takvih koji koriste mjeru, a imaju supružnika sa 40.000 kuna mjesečno? Ne znamo. Zato što nismo napravili apsolutno nikakvu analizu. Drugo, ne možete gledati porast broja djece samo kroz golu brojku, moramo gledati porast trećerođenog i četvrtorođenog djeteta i pokušati staviti u korelaciju s ovom mjerom - istaknuo je naglasivši kao i Marković da se ne može nešto ukidati pa evaluirati nego obrnuto.

- Mi nismo dobili od gradonačelnika odgovor kada će biti poznati rezultati te analize - rekao je dodavši kako se mjera ukida bez najave o rebalansu proračuna.

- I uz to, mi raspravljamo o demografskoj mjeri bez ijednog demografa. Europi prijeti bijela kuga zato što imamo 1,2 prosječno djece po obitelji - rekao je Herman.

Danijela Dolenec, Tomaševićeva zamjenica, naglasila je kako se mjera ne ukida nego privremeno obustavlja.

- Proveli smo javno savjetovanje, došlo je 50 priloga i gotovo svi kažu da mjeru treba mijenjati, Dakle, čak i korisnici - istaknula je.

Marković ju je upitao hoće li ponovno omogućiti prijave ako analiza pokaže da je mjera bila dobra i dala rezultate i može li sa sigurnošću reći da stopiranje novih prijava neće imati posljedice na stanje u vrtićima. Dolenec poručuje kako to treba razdvojiti i omogućiti svoj djeci pohađanje vrtića te ponavlja kako su si zaustavljanjem novih prijava dali vremena za evaluaciju mjere.

'Iznos se povećao 20 puta, a broj novorođene djece se smanjuje'

Nijedan grad u Hrvatskoj nema takvu mjeru, naglasio je Tomašević.

- Ova mjera bi trebala prije svega imati demografski učinak i mislim da bi trebalo gledati ukupan broj rođene djece u ovom Gradu otkako se koristi. Ne da se nije povećao, nego se smanjuje unatoč ovoj mjeri. Krenula je s 20 milijuna, a ove godine će završiti s 500 milijuna kuna, to je pet posto gradskog proračuna. 20 puta se povećao iznos, a smanjuje se broj novorođene djece. 2016. godine 8020 djece, 2019. 8062 i najnoviji podatak za 2020. 7865 djece - poručio je dodavši kako većina zemalja koja je imala sličnu mjeru od nje odustaje.

- Ulaganja u dječje vrtiće i što se tiče kapaciteta i zaposlenih i uvjeta - rekao je i podsjetio HDZ-ovce da su bili suzdržani prilikom izglasavanja Strategije demografskog razvoja Grada Zagreba u prošlom sazivu.

- Rekli ste, citirat ću, "sporna nam je mjera jer djeca koja bi bile time obuhvaćena ne bi imala pravo na dječji vrtić, politika Vlade zasniva se na gradnji i otvaranju novih vrtića, usklađivanja radnog vremena, a osim toga roditelji ne bi 15 godina bili na tržištu rada pa je tu problem..." - rekao je.

Zastupnici su potom otišli na ručak, s radom nastavljaju u 15,30 kada slijedi i glasanje o ovom prijedlogu.