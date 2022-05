Peticiju za novinara Matu Prlića, uhićenog kod Desinca, potpisalo više od 250 novinara

Više od 250 novinara, fotoreportera i ostalih medijskih djelatnika iz Splita i Hrvatske dosad je potpisalo peticiju podrške kolegi Mati Prliću, novinaru i suvlasniku Dalmatinskog portala, pritvorenom nakon sukoba navijača s policijom na A1 kod odmorišta Desinec.

U peticiji stoji kako su "ostali šokirani" spoznajom da je nakon subotnjeg nereda na autocesti priveden kolega Mate Prlić.

"Svi koji ga poznaju, od kolega do poslovnih partnera, potpuno su uvjereni da on nema apsolutno nikakve veze s izazivanjem navijačkih nereda niti je u njima sudjelovao, a dokaza za suprotno nismo vidjeli", naveli su Prlićevi kolege te pozivali institucije da što prije dostave i objave sve dostupne snimke i ostale dokaze na temelju kojih je priveden i zbog kojih mu je određen istražni zatvor.

Za Prlića tvrde da uživa simpatije "praktički cijelog Splita" te da činjenica kako je on među privedenima i zatvorenima "opravdano budi sumnju da je postupanje policije i pravosudnih organa bilo regularno".

"Ako je zaista istražni zatvor određen osobi koja se našla na krivom mjestu u krivo vrijeme, onda se postavlja opravdano pitanje koliko je među uhićenima još takvih slučajeva", stoji u peticiji.

Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko izjavio je kako broj kolegica i kolega koji su javno stali uz Matu Prlića "puno govori".

"On se prilikom privođenja nije pozivao na to da je novinar, a logično mi je da je on kao novinar izašao iz automobila da vidi što se događa. Ponavljam, prema svim informacijama koje smo dobili kolega, Mate Prlić nije sudjelovao ni u kakvom incidentu niti je napravio bilo što zbog čega je trebao biti priveden. Poštujemo rad institucija i tražimo da se do kraja osvijetle sve okolnosti tog događaja i postupanja prema našem kolegi", kazao je Zovko.

Mate Prlić uhićen je u subotu na autocesti A1 kod odmorišta Desinec nakon što se dio navijača sukobio s policijom. Kako su svjedoci ispričali medijima, Prlić je bio u osobnom automobilu na putu za Split s nekoliko prijatelja i spavao. Kad je promet zaustavljen probudio se i izašao iz vozila provjeriti što se događa kada ga je uhitila policija. Nakon saslušanja mu je određen jednomjesečni istražni zatvor.

Najčitaniji članci