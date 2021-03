Kampanju za zabranu stalnog držanja pasa na lancu u manje od tjedan dana podržalo je više od 40.000 ljudi, prenosi dalmacijanews.hr.

Pas je čovjekov najbolji prijatelj, no čini se da to prijateljstvo nije uvijek obostrano. U 21. stoljeću mnogi svoje pse još uvijek drže na lancu. Tri najveće hrvatske udruge za zaštitu životinja, zbog toga su pokrenule nacionalnu kampanju da se to zakonom zabrani.

Razne udruge za zaštitu životinja odlučile su pokrenuti kampanju 'Za Hrvatsku bez pasa na lancu' i provesti u djelo Zakon o zaštiti životinja koji brani trajno držanje pasa na lancu u zatvorenim prostorima.

Zahtjev je već ranije, 2017. godine, bio na stolu, no stroga zabrana lanca tada je odbačena, a reguliranje uvjeta u kojima se psi drže, dijelom je prebačeno na jedinice lokalne samouprave.