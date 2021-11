Jedina želja nam je da se Petra čim prije vrati svom uobičajenom životu, kazala je Antonia Adžić sestra Petre (15), koja je trenutno u Krapinskim toplicama na rehabilitaciji nakon pretrpljenog oblika moždanog udara.

Ova mlada djevojka iz Starigrada nije imala nikakvih zdravstvenih poteškoća, a taman je završila prvi razred medicinske škole. Sestra je opisuje kao veselu, nasmijanu i punu života.

- Tog 19. lipnja vratila se s plaže, gdje je bila s prijateljicama, s jakom glavoboljom. Mami je samo rekla da joj nije dobro i da zove hitnu - prisjetila se sestra dana kada je Petra doživjela prsnuće urođene arteriovenske malformacije na području malog mozga.

Navodi kako je Petra pala u komu, Reanimirana je. Prognoze liječnika nisu bile dobre, a hitno je iz zadarske bolnice prebačena u KBC Zagreb. Nakon tri operacije i boravka na odjelima intenzivnog liječenja i neuropedijatrije, dijagnosticirana joj je potpuna oduzetosti i odsustvo govora. Uslijedila je rehabilitacija.

Napredak je ogroman

- Napredak je ogroman s obzirom na to kakve su joj prognoze bile. Unatoč svemu ona je pozitivna i želi se boriti. Svima nam svojim stavom daje snagu da to sve lakše prebrodimo, pogotovo mami, koja je uz nju - rekla je sestra Antonia.

Robotskom neurorehabilitacijom od potpune oduzetosti i odsustva govora došla je do toga da može samostalno žvakati te sjediti i hodati uz asistenciju. No rehabilitacija u Krapinskim toplicama bliži se kraju. Obitelj pregovara sa zagrebačkom poliklinikom kako bi nakon Nove godine nastavila s terapijama. No problem je novac. Jedan terapijski ciklus robotske neurorehabilitacije, ovisno o vrsti vježbi, stoji između 75.000 i 150.000 kuna. Obitelj uz pomoć dobrih ljudi pokušava skupiti novac za Petrin oporavak.

- Koliko će terapija trebati to nitko ne zna. Liječnici kažu da oporavak može trajati godinu, dvije ili tri - kazala je Antonia.

Pomoći možete uplatom na ime Petra Adžić, broj žiro računa: HR7424070003106957706, otvoren u OTP banci. Devizni račun: HR5924070003238110221 BIC (Swift) kod: OTPVHR2X.