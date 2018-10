Petrov: Plenković je stabilnu većinu imao s Mostom

Predsjednik Mosta Božo Petrov ocijenio je u utorak u Rijeci da su se građani koji su imali velika očekivanja od premijera Andreja Plenkovića prevarili misleći da će on učiniti nešto posebno, a on sada očajnički pokušava ostvariti saborsku većinu, a s Mostom je, kako je istaknuo, imao stabilnu većinu.

Predsjednik Mosta Božo Petrov rekao je nakon sastanka saborskih zastupnika Mosta u Rijeci, komentirajući aferu u kojoj se Milijan Brkić povezuje s odavanjem informacija iz policijske istrage prostitucije, kako nema namjeru baviti se još jednom u nizu afera HDZ-a.

"Neka se sami bave s tim, a dotad će država biti na autopilotu, a to je problem", istaknuo je. "Građani su čekali ovog premijera kao nekoga tko će napraviti nešto posebno, a on se pretvorio u Gargamela i po svaku cijenu pokušava ostvariti većinu u Saboru, svim mogućim kupovinama i trgovinama", rekao je Petrov. "Premijer je, kad je isključio Most iz Vlade, rekao da to radi zbog veće stabilnosti. Tad je imao stabilnu većinu, a sve što smo mi tražili je bilo da se djeluje pošteno, transparentno, čestito i javno. To im je bilo previše pa su krenuli s HNS-om, pa se sad vidi ta famozna stabilnost", rekao je predsjednik Mosta.

Politički tajnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja izjavio je kako je cilj Mosta donošenje "konkretnih prijedloga koje građani očekuju kako bi Hrvatska mogla krenuti naprijed, umjesto onoga čime se bave vladajući, a to je sami sobom".

Ponovio je da nova porezna reforma pokazuje kako se vladajući ne brinu za građane jer su to u biti, kako je rekao, porezne preinake od kojih građani možda mogu dobiti 40 kuna više na mjesec.

"Reforma javne uprave, zdravstvenog sustava, prava porezna reforma, pravosuđe u kojem su suci pošteni i pravedni, a sudski sporovi se rješavaju u jednoj godini - to građani očekuju", istaknuo je.

Ines Strenja Linić još je jedanput pozvala na smjenu ministra zdravstva Milana Kujundžića, ocjenjujući da u njegovu sektoru nije provedena nijedna reforma. Poreznom reformom je predviđeno još veće izdvajanje za taj sektor, a da se u samom sustavu nije pronašao način kako rješavati nagomilane probleme, rekla je.

Tomislav Panenić istaknuo je govoreći o problemima brodogradnje kako još jedan otkaz novogradnje govori o tome da postoji loša komunikacija s naručiteljima. Gubitak svake novogradnje vodi Uljanik i '3. maj' korak dalje prema ponoru.

Predloženi plan preustroja Uljanika bio je sabotaža jer je Europska komisija postavila jasna pravila da javni subjekti ne mogu sudjelovati s više od 50 posto u preustroju. Ista Uprava trebala bi napraviti novi plan, a ona više nije u stanju rješavati probleme. Dok se plan preustroja odobri, on više sigurno neće biti plan koji će izvući '3. maj' iz problema, rekao je Panenić, ističući kako je nužno postaviti novu stručnu Upravu brodogradilišta.

Slaven Dobrović upozorio je na štetnost inzistiranja na tehnologiji koja se primjenjuje u Županijskome centru za gospodarenje otpadom Marišćini, ističući da je jedino rješenje izgradnja sabirnica, funkcionalnih reciklažnih dvorišta, kompostišta i cjelovitog odvojenog sabiranja otpada. "Ako se biootpad ne prikuplja i tretira odvojeno, čemu čuđenje da se pojavljuje smrad u okolici Marišćine?" upitao se Dobrović.

O krizi u riječkome Gradskom vijeću govorila je Mostova vijećnica Petra Mandić, koja je ustvrdila da je u Rijeci na djelu "potpuno političko rasulo uzrokovano dugogodišnjom vladavinom gradonačelnika Vojka Obersnela i suradnika koji godinama skrivaju stvari pod tepih i gomilaju dugove". "Obersnel nema apsolutnu većinu u Gradskom vijeću unatoč nekim kupovinama vijećnika te ne može imati sam kvorum. Oni žele svoje politike provoditi tako da nas iz oporbe pokušavaju natjerati da osiguravamo kvorum kako bi svaka njihova odluka prošla u Gradskom vijeću s relativnom većinom", rekla je, dodajući da Most nije spreman na to. Mandić je na kraju istaknula da je Most i po cijenu novih izbora spreman opstruirati rad Gradskog vijeća.