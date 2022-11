Petrov: "Reforma zdravstva je još jedan pucanj u prazno!"

Predsjednik Mosta Božo Petrov poručio je danas da je reforma zdravstva još jedan pucanj u prazno jer smatra da zdravstvena zaštita treba biti jednako dostupna svima što prema predloženoj reformi nije, a kako tvrdi niti će biti.

Upozorio je i da je zdravstveni proračun smanjen za petinu.

- Deset ministara u zadnjih 25 godina najavljivalo je reformu zdravstva. Bez obzira na sve moguće strategije i planove koje su donosili, dan-danas nema financijske ni kadrovske održivosti sustava. - ocijenio je Petrov.

Upozorio je da Hrvatskoj trenutačno nedostaje 4 000 medicinskih sestara, a računa se da će u idućih pet godina njih još 7 000 otići u mirovinu.

Postoji li možda to u reformi i zakonskim aktima? Danas ima više od tri milijuna prekovremenih sati sati i za to treba zaposliti 1 600 liječnika, a u primarnoj zdravstvenoj zaštiti još njih 400 da bi zdravstvena zaštita bila dostupna svima. Postoji li to u zakonskom paketu? Nema ničega. - istaknuo je predsjednik stranke Most.

Predsjednik Mostova Savjeta za zdravstvo Ivan Bekavac u iscrpnoj kritici zdravstvenog sustava ustvrdio je da HZZO u evidenciji ima 236 tisuća više osiguranika nego što Hrvatska ima stanovnika.

Naglasio je i da su posebno ugrožena ruralna područja i otoci, gdje građani jednako iz svojih plaća izdvajaju za zdravstvo, 16,5 posto, kao i građani u Zagrebu, gdje su pacijentima dostupne velike bolnice i brojni specijalisti.

Most predlaže prenošenje ovlasti određivanja cijena medicinskih postupaka s HZZO-a drugom državnom tijelu koje će okupljati sve zainteresirane strane kako bi se odredile realne cijene rada, materijala i troškova te tako postigla osnovna razina sigurnosti.

- Zakon nije jasno propisao načine uvođenja učinkovite sustavne kontrola kvalitete i sigurnosti bolesnika u zdravstvu, niti cjelovito praćenje ishoda liječenja, a listama čekanja se nitko kontinuirano sustavno ne bavi. - upozorio je Bekavac.

