Mislim da izlazak iz pandemije neće biti tako brz, čini mi se da mali zastoj stvara nervozu, ali taj proces je poprilično dug, trajat će godinu dana. Ipak, ja sam optmističan, mislim da će to sve skupa kasniti koji tjedan, ali da će ipak biti onako kako smo htjeli ili željeli, rekao je profesor Pero Lučin s Medicinskog fakulteta u Rijeci u emisiji U Mreži prvog.

Komentirajući zastoje u isporukama cjepiva, Goranka Petrović iz HZJZ-a rekla je da ima naznaka da će Pfizer sada do kraja veljače isporučiti gotovo ukupnu količinu, ili 15 posto manje, što bi se trebalo riješiti do sredine mjeseca.

- Puno je neizvjesnosti vezano uz Modernu, ali ono što nas jako brine jest situacija s AstromZenecom. Tu je najveći broj doza koje smo naručili, radi se o 2,7 milijuna doza - rekla je i dodala da bi zbog tog cjepiva moglo biti promjene sheme cijepljenja.

- Eventualna odgoda primjene doze ne znači ujedno i odustajanje od druge doze. I Hrvatska i drugi razmišljaju o modalitetima. Uvijek je bolje da su razmaci između cijepljenja dulji nego kraći, što nas dovodi do toga da nije problem ako će netko primiti drugu dozu primjerice za četiri ili pet tjedana, no to je u normalnim okolnostima, a ovdje se radi o pandemiji. Mi si ne možemo dozvoliti da toliko čekamo. Bolje što je prije primijeniti, tijekom tri ili četiri tjedna - rekla je Petrović.

Na pitanje oko toga jesu li se ovi problemi mogli očekivati Lučin kaže da se s preusmjeravanjem cjepiva onima koji imaju više novca stvara političko nepovjerenje, ali da to nije potrebno jer se pandemija širi po cijelom svijetu.

- Jedino se združeno može pobijediti ovaj virus pa mogu reći da sam na neki način razočaran cijelom situacijom. Kada se politika umiješa, uvijek imamo problema - rekao je Pero Lučin.

Petrović kaže da nije realno da Hrvatska krene u izolirane pregovore s farmaceutskim tvrtkama oko nabavke dodatnih količina cjepiva jer smo prvenstveno mala država.

- Koliko god imamo problema, mehanizam zajedničke nabavke EU-a jest zapravo najbolji put za nas. Kada se krenulo u pregovore još na ljeto išlo se u pregovore s više tvrtki jer se tada nije znalo koje će prvo cjepivo biti vani i koliko će biti djelotvorno. Zapravo se "na slijepo dogovoaralo". Rezultati u prosincu o učinkovitosti bili su jako zadovoljavajući, no nažalost ugovori o isporuci nisu do kraja ispoštovani. Europska komisija odlučila je uvesti mehanizam kako bi se povećala transparentnost jer je primarni interesa EU-a zaštititi građane i ekonomiju - rekla je.

Komentirajući mutacije i pitanje hoće li to utjecati na cjepivo Lučin kaže da se mutacije događaju i nisu iznenađenje, jer što se više širi virus, više je i mutacija.

- Ipak, mutacije su i loše za virus i to većina njih te takve varijante nestaju. Neke pak daju selekcijsku prednost pa sada imamo varijante virusa koji se brže širi te je smrtonosniji.