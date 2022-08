Pfizer razgovara s hrvatskim predstavnicima o lijeku protiv korone: Koriste ga u 37 zemalja

Lijek Paxlovid protiv koronavirusa, koji se popije kod kuće, u Hrvatskoj još nije dostupan.

Ministarstvo kaže kako je tome tako jer se čeka zajednička nabava Europske komisije, no proizvođač Pfizer potvrdio je Dnevniku Nove TV da razgovaraju i s hrvatskim predstavnicima.

- Pfizer je potpisao ugovore o izravnoj nabavi s 14 zemalja članica Europske unije. Također smo u razgovorima s hrvatskom Vladom. Pojedinosti naših razgovora s vladama su povjerljive - kazali su iz Pfizera.

Na pitanje o kakvim je razgovorima riječ te znači li to da je hrvatska zainteresirana za izravnu kupnju, iz Ministarstva zdravstva odgovorili su samo o zajedničkoj nabavi koju vodi Europska komisija.

- Prema posljednjim informacijama Europska komisija pregovara s proizvođačem lijeka, tvrtkom Pfizer, te ulaže napore u što brže finaliziranje iste kao i s većinom zemalja članica EU koje nabavljaju lijekove putem centralizirane javne nabave - odgovor je Ministarstva.

Premijer Plenković je u ponedjeljak poručio da se radi o 'temi koju će Ministarstvo zdravstva i HZZO odgovarati'.

Uspješno se primjenjuje u 37 zemalja

Lijek Paxlovid prošao je sve procedure te se uspješno primjenjuje u 37 zemalja. Iz tog je razloga nejasno zašto hrvatska vlada zajedno sa drugim vladama, nije osigurala lijek koji, tvrde liječnici, uspješno sprečava komplikacije.

Prednost Paxlovida je što se primjenjuje oralno i propisuju ga liječnici obiteljske medicine, a već nekoliko mjeseci koristi se i u Srbiji.

- To je lijek koji je namijenjen pacijentima koji imaju blage do umjerene kliničke slike i koji usput imaju barem jedan faktor rizika da bolest napreduje prema teškom obliku. To su najčešće stariji ljudi preko 60 godina, ljudi s kroničnim bolestima jetre, bubrega, sa šećernom bolešću i tako dalje. I vrlo je važno da se lijek primjeni u prvih pet dana od početka simptoma bolesti. Ukupna terapija također traje pet dana i ako se poštuju ta dva glavna zahtjeva – rani početak primjene i dužina terapije od pet dana, onda je efikasnost lijeka jako visoka- objašnjava farmakolog s Medicinskog fakulteta u Beogradu Radan Stojanović.

U klinički uvjetima, tvrdi Stojanović, učinkovitost lijeka je 90 posto kad je u pitanju njegova sposobnost u sprječavanju hospitalizacije.

- U stvarnom životu ta je efikasnost nešto manja, ja vam ne mogu reći točan postotak, ali kolege s terena svjedoče u velikoj mjeri da su ti pacijenti koji su primili lijek u kućnim uvjetima, u velikoj mjeri bili sačuvani od hospitalizacije, odnosno manja je bila potreba da se ti pacijenti hospitaliziraju - dodaje Stojanović.

