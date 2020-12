U Hrvatsku će 26. prosinca biti upućeno 9750 Pfizerovih cjepiva, izjavio je Krunoslav Capak na press konferenciji Stožera civilne zaštite u ponedjeljak. Tako će prve najugroženije skupine, krenuvši od zdravstvenih djelatnika do onih u domovima za starije i nemoćne biti cijepljeni od 27. do 29. što se ujedno i smatra danima cijepljenja protiv korona virusa u cijeloj Europi.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijepljenje

Kako stiže cjepivo u Hrvatsku?

Jutarnji list piše kako će cjepiva u Hrvatsku stići preko DHL-a, a bit će dostavljena s avionom, u pakiranju sa suhim ledom. Svaka bočica sadržava pet doza cjepiva pa će tako u Hrvatsku stići 1950 pakiranja u komorama na temperaturi od -70 stupnjeva Celzijevih. Za pohranu cjepiva koristit će se takve komore u tvrtki Medoka te u Imunološkom zavodu.

- U prvoj tranši će doći cjepivo protiv koronavirusa utemeljeno na RNK, proizvođača Pfizera. Potom će doći i vektorska cjepiva. To je slično kao i Pfizerovo. To bi trebalo biti fantastično cjepivo s vrlo malo nuspojava. Hrvatska je naručila i AstraZenecu, to je vektorsko cjepivo s adenovirusom i to je slično cjepivo. Rezultat bi trebao biti podjednak, cjepivo će djelovati na taj šiljak koronavirusa o kojem govorimo ovih dana. Treba se cijepiti što više ljudi kako bi se obuzdala i smanjila epidemija, rekao je virusni imunolog s Medicinskog fakulteta u Rijeci, Stipan Jonjić, za HRT.

Sanja Kurečić Filipović iz HZJZ-a objasnila je kako građani moraju biti upoznati s učinkovitošću cjepiva kao i sigurnosni profil kako bi se što više građana cijepilo.

- Nuspojave kao i one sistemske javljaju u većem postotku, ali su blage. Javljaju se u roku od sedam dana. Oni su čak nešto niži kod starijih nego kod radno sposobnih građana. Javljaju se bol na mjestu uboda, umor, bol u mišićima, a u 10 posto i blago povišena temperatura. U četiri osobe javila se i paraliza ličnog živca, No sve su to nuspojave na veliki broj testiranja i zapravo su mali brojevi. Testiranje je bilo pod lupom. Cjepivo je dobilo privremenu dozvolu i proizvođač je dužan obavještavati o eventualnim nuspojavama i sada kada se krenulo s cijepljenjem - govori.

Zbog toga će se 15 minuta nakon cijepljenja pratiti reakcije pacijenata zbog prethodnih alergija, a liječnici će prijavljivati neželjene efekte, dok će građani moći svoje nuspojave ili eventualne sumnje na njih prijaviti HALMED-u.

- Razloge za opuštanje nema. Mora se cijepiti u dvije doze i mora se puno ljudi cijepiti, moramo dostići procijepljenost. Ne zna se još točno koliko traje imunitet, brzina procjepljivanja je jedan od važnih faktora, rekao je Mario Parčina, klinički mikrobiolog i epidemiolog zaraznih bolesti s Kliničke bolnice u Bonnu.

Cijepljenje na licu mjesta

- U prvoj fazi, u nedjelju i ponedjeljak, 27. i 28. prosinca, u pravilu će se cijepiti na licu mjesta - rekla je Kurečić-Filipović.

Napominje da u Hrvatskoj, zahvaljujući sustavu cijepljenja protiv gripe, postoji razrađen sustav cijepljenja u kojem domovi zdravlja i liječnici imaju iskustva, ali da zbog karakteristika novog cjepiva, poput potrebe da se čuva na niskim temperaturama, neki liječnici smatraju da bi bilo bolje organizirati cijepljenje kroz određene punktove. No, to je još na razmatranju, rekla je Kurečić-Filipović.